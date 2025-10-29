Kiseli kupus biće uvek hrskav i ukusan sve do leta, dodajte samo 1 jeftin sastojak iz prodavnice

Kiseli kupus ovako može da izdrži sve do leta, biće uvek hrskav i ukusan, a sve što vam treba je vinobran, jeftin sastojak iz prodavnice!

Kiseljenje kupusa nije samo zanat, to je nauka. Mnoge iskusne domaćice znaju da greška u tajmingu ili pogrešna priprema mogu uništiti celu zimnicu. Kiseli kupus je nezaobilazan u našim domovima tokom zime, ali svi znamo da je njegov rok trajanja ipak ograničen. Ipak, postoji način da vaš kupus ostane svež, ukusan i hrskav čak do leta. Evo u čemu je tajna.

Zašto vinobran?

Vinobran je konzervans koji se tradicionalno koristi u pravljenju vina. Dodavanjem vinobrana, fermentacija se stabilizuje, sprečava se kvarenje i dalje kiseljenje kupusa. Ovaj trik produžava rok trajanja, a ukus i kvalitet kupusa ostaje isti mesecima.

Kako se koristi?

Kada primetite da je vaš kupus krenuo da fermentiše, evo šta treba da uradite:

Kesicu vinobrana rastvorite u malo mlake vode. Sipajte rastvor direktno u bure s kupusom. To je sve. Ovo će stabilizovati i usporiti proces fermentacije, a kupus ostaje svež i hrskav čak i tokom toplijih meseci.

Važno je da vinobran ne dodate prerano, jer ako ga stavite pre početka fermentacije postoji mogućnost da se kupus uopšte neće ukiseliti do kraja.

Pored vinobrana, redovno proveravajte i nivo tečnosti u buretu. Ako primetite da je smanjena, dodajte blago posoljenu vodu da listovi uvek budu prekriveni.

Uz samo jednu kesicu vinobrana, vaš kiseli kupus može postati i deo letnje trpeze. Probajte ovaj trik i uživajte u ukusu tokom cele godine!

