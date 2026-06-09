Ko mora da izbegava paradajz? Lekari upozoravaju za koga može biti opasan

Mnogi ga jedu svakodnevno, a ne znaju da im šteti. Saznajte kada je izbegavanje paradajza ključno za vaše zdravlje i varenje.

Iako ga s ponosom zovemo „kraljem letnje trpeze“, za određene grupe ljudi izbegavanje paradajza često je jedini način da se spreče bolovi i hronične tegobe koje im zagorčavaju život.

Dok većina bezbrižno uživa u njegovom ukusu, lekari sve češće upozoravaju da ova namirnica nije za svakoga.

Iako je paradajz krcat vitaminima, njegov hemijski sastav može biti previše agresivan za osetljive organizme, pretvarajući naizgled zdrav obrok u pravi izvor problema.

Kada omiljeno povrće postaje neprijatelj?

Iako nutricionisti hvale paradajz zbog likopena i vitamina, klinička praksa pokazuje drugu stranu medalje.

Ako vaše telo reaguje nadutošću ili bolom, možda je vreme da se zapitate da li je vreme za izbegavanje paradajza bar na neko vreme.

Stručnjaci posebno ističu nekoliko stanja gde paradajz može da „dosipa ulje na vatru“:

Problemi sa želucem

Ako patite od gorušice ili GERB-a, kiselost paradajza deluje kao direktan okidač za bolno vraćanje kiseline, što može ozbiljno iritirati jednjak.

Osetljiva bešika

Za mnoge ljude, ovaj dar prirode iritira sluzokožu bešike, izazivajući učestale i neprijatne nagone za mokrenjem koji vam ne daju mira.

Bolovi u zglobovima

Postoje pacijenti sa artritisom koji su primetili da im se upalni procesi i bolovi u zglobovima drastično pogoršavaju nakon konzumacije ovog povrća.

Bubrežne tegobe

Zbog oksalata koje sadrži, kod osoba sklonih stvaranju kamena, redovno konzumiranje paradajza može biti rizičan faktor koji lekari savetuju da se svede na minimum.

Kako da znate da li je vreme za promene?

Ne morate odmah paničiti i trajno ga izbaciti iz kuhinje. Najbolji način da proverite da li vam paradajz zaista smeta jeste „test eliminacije“.

Izbacite ga iz ishrane na dve nedelje i pratite svoje telo. Ako primetite da simptomi jenjavaju, a bolovi u zglobovima popuštaju – dobili ste jasan signal. Izbegavanje paradajza je tada ključan korak ka vašem boljem zdravlju.

Mali trikovi za pravi užitak

Ako ne možete bez njegovog ukusa, postoje načini da ublažite udarac na organizam.

Kuvanje paradajza menja njegovu strukturu, pa je termički obrađen sos često blaži od svežeg ploda. Takođe, obavezno uklonite semenke i ljusku pre pripreme, jer se tu krije najviše kiselina.

Dodatak prstohvata sode bikarbone u sos može neutralisati kiselost, što vašem stomaku donosi preko potrebno olakšanje.

Na kraju, slušajte svoje telo, ono je najiskreniji lekar. Ako vas paradajz „kažnjava“ nakon svakog obroka, možda je izbegavanje paradajza baš ona promena koja vam je falila da biste se osećali lagano, poletno i konačno – zdravo.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

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