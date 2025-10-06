Koja je zvanično najzdravija biljka na svetu? Skromna i dragocena, leči sve živo a niko je ne jede!

Najzdravija biljka na svetu, prema istraživanjima američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), je potočarka sa savršenih 100 od 100 poena na nutritivnoj skali, više od kineskog kupusa, blitve, cvekle i spanaća.

Poznata je kao jedna od najstarijih biljaka čija upotreba seže još u daleku istoriju. Mnogi stari narodi koristili su je u ishrani i lečenju zdravstvenih tegoba.

Potočarka (lat. Nasturtium officinale) je skromna ali vrlo dragocena biljka. O njenoj nutritivnoj vrednosti više nego dovoljno govori činjenica da sadrži veće količine gvožđa od spanaća i više vitamina C od limuna i narandže.

Mnogi stari narodi koristili su je u ishrani i lečenju. Hipokrat je cenio je ovu biljku i preporučivao je za lečenje pluća, zubobolje, bolesti grla, gušavosti i promuklosti. Kod starih Grka, Egipćana i Rimljana bila je poznata kao snažno sredstvo za vraćanje energije.

Egipatski faraoni naredili su svojim robovima svakodnevno ispijanje soka od potočarke kako bi održali snagu, a time i produktivnost.

Sada je službeno međunarodno istraživanje proglasilo ovu lisnatu zelenu biljku trenutno najzdravijim povrćem na planeti, odnosno namirnicom broj 1.

Naime, prema nedavnoj studiji, utvrđeno je da potočarka zaustavlja i smanjuje oksidativni stres, a takođe i pročišćava krv, potiče apetit i čisti telo od toksina.

Zašto je potočarka toliko zdrava?

✅ Bogatstvo hranljivih materija:

Više gvožđa od spanaća

Više vitamina C od limuna i narandže

Sadrži vitamine A, C, E, K, D, kao i jod, kalcijum, sumpor i eterična ulja

🩺 Lekovita svojstva:

Čisti krv, pluća i jetru

Pomaže kod dijabetesa, reume, bolesti bubrega i disajnih puteva

Deluje kao antioksidans, antibiotik, diuretik i imunostimulator

Utiče na rast kose, zdravlje kože i opšte energetsko stanje

📜 Istorijska upotreba:

Hipokrat ju je koristio za lečenje katara pluća i bolesti grla

Egipatski faraoni su je davali slugama za snagu

Rimljani su je jeli za mentalnu jasnoću i donošenje važnih odluka

Mnogi ljudi piju sok od potočarke vrlo često, a preporučuje se i ispijanje razređeno s vodom u odnosu 1: 5. Preporučena doza je jedna čaša na svakih nekoliko dana, ne više od toga, jer može doći do nuspojava.

Sok od potočarke se može primeniti lokalno (spolja) u lečenju bilo koje vrste stanja kože i kose. Samo utrljajte sok na zahvaćena područja ili koristite sok u obliku obloga i možete rešiti problem gubitka kose i mnoge kožne probleme.

Za obloge od potočarke izdrobite malo lišće ove biljke i pomešajte s alkoholom, a zatim nanesite smesu na kritična područja i zamotajte zavojem. Ostavite oblog par sati, a zatim skinite i isperite područje hladnom vodom.

Lekovitost potvrđena naučnim studijama

Lekovitost potočarke dokazana je u mnogobrojnim svetskim naučnim studijama. Jedna od njih, objavljena je u uglednom časopisu British Journal of Nutrition, dokazuje lekovitost potočarke i pozitivno delovanje na karcinom.

Potvrđeno je da redovno konzumiranje manjih količina ove biljke može sprečiti rak prostate i debelog creva.

Istraživanja su pokazala da oblog od lišća potočarke efikasno deluje na suzbijanje tumora žlezda ili limfnih čvorova.

Profesor Grejam Pakam sa Univerziteta u Sauthemptonu začetnik je projekta kojim nastoji da dokaže vrednost potočarke u borbi protiv raka.

Sprovedena studija potvrđuje delovanje potočarke na rak dojke, ali ova biljka mogla bi biti efikasna i u lečenju drugih vrsta raka.

Istraživanja su pokazala da potočarka sadrži znatne količine spoja nazvanog feniletil izotiocijanat (PEITC), koji ima snažna antikancerogena svojstva.

Vezano za PEITC, Pakam je za Daily Echo izjavio:

„Bio sam iznenađen da konzumiranje samo jedne porcije potočarke može rezultirati proizvodnjom značajnog nivoa ovog jedinjenja u krvi“.

Ujedno se okorelim pušačima preporučuje uzimanje salate od potočarke jer izvrsno deluje i sprečava štetne posledice pušenja.

Potočarka je prava „vodena kraljica“, uspeva samo u čistim vodama, što dodatno govori o njenoj čistoći i lekovitosti. Iako je često zaboravljena, njena moć je potvrđena i u savremenoj nauci.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com