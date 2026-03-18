Koja namirnica je štetnija, šećer ili so? Evo šta kažu stručnjaci

Konačno rešena misterija: Koja namirnica je štetnija – šećer ili so? Šećer i so su namirnice čiji je unos najteže kontrolisati. I šećer i so su često skriveni u prerađenoj hrani pa mnogi ljudi nisu ni svesni da ih konsumiraju u prevelikim količinama.

Naime, preporučeni dnevni unos šećera je 25 grama za odrasle osobe, što je otprilike šest kafenih kašičica, dok je preporučeni unos soli za odraslu osobu jedna kašičica na dan, odnosno četiri do šest grama. Pojedina istraživanja pokazuju da čak 90 posto ljudi svakodnevno u organizam unosi mnogo više od toga.

Koja namirnica je štetnija?

Svima je jasno da preterana konzumacija šećera i soli može uzorkovati zdravstvene probleme, ali postavlja se pitanje šta je štetnije za ljudski organizam.

Šećeri koji se prirodno nalaze u hrani nisu toliko problematični, ali veliki problem predstavljaju prerađeni šećeri. Oni nemaju nikakvu nutritivnu vrijednosti, ali su bogati kalorijama. Svi oni podižu nivo šećera u krvi i podstiču povećanu proizvodnju insulina koji je neophodan telu da bi ono probavilo sav taj šećer. Ali, prevelikim unosom šećera može doći do insulinske rezistencije, što je glavni uzrok za skladištenje šećera u obliku masti. Osim toga, prevelika konsumacija šećera može uzrokovati dijabetes tipa 2, kao i gastrointestinalne bolesti.

Takođe, kada razmišljate o zdravlju srca, krvni pritisak je jedan od najznačajnijih uzroka rizika. A ako imate visoki krvni pritisak, verovatno ste razmišljali o smanjenju unosa soli. Međutim, nova istraživanja pokazuju da je šećer jedan od glavnih krivaca za izazivanje niza zdravstvenih stanja, uključujući visok krvni pritisak i povećanje rizika od kardiovaskularnih bolesti.

Nasuprot tome, so nam treba za regulaciju tečnosti u organizmu i za prenos elektrolita u telu. Kao što je već navedeno, so se povezuje s visokim krvnim pritiskom, bolestima srca i krvnih sudova, a osim toga ima i štetan uticaj na jetru i bubrege. Uzrok je i problema s nadutošću.

Iako stručnjaci naglašavaju da je ključ zdravlja umerena konsumacija obe ove namirnice, slažu se da je šećer veći problem. Naime, ljudi s njegovom konsumacijom sve češće preteruju i on se povezuje s velikim brojem zdravstvenih problema, navodi portal SamHealth.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

