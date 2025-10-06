Koja ti namirnica ti pravi haos u telu? Testiraj svoje obroke i saznaj odmah!

Otkrij koja ti namirnica remeti energiju i raspoloženje – testiraj obrok i saznaj!

Ako se osećaš naduto, umorno ili nervozno posle obroka, moguće je da ti jedna namirnica pravi haos u organizmu – i to ona koju jedeš svaki dan, misleći da ti prija.

Kako da otkriješ koja hrana ti ne odgovara?

Najbrži način je da testiraš obroke tako što ćeš izbaciti sumnjivu namirnicu na 5 dana i pratiti promene.

Mnogi ljudi ne znaju da im telo reaguje na hleb, mleko, paradajz ili čak jabuke – ne zato što su loše, već zato što organizam ima svoj „ne sviđa mi se“ spisak.

Simptomi koje ne smeš ignorisati

Ako ti se posle jela javlja:

nadutost

umor

nervoza

bol u stomaku

osećaj težine

… vreme je da obratiš pažnju. Telo ti šalje signal, ali ga često proglasimo navikom.

Kako da testiraš obrok kod kuće – korak po korak

Napravi listu namirnica koje jedeš svakodnevno. Izaberi jednu i izbaci je na 5 dana. Prati kako se osećaš – fizički i mentalno. Vrati je šesti dan i obrati pažnju na reakciju. Ako se simptomi vrate – bingo, našao si krivca.

Zašto baš ta namirnica pravi problem?

Nekad je u pitanju intolerancija, nekad stres, a nekad kombinacija. Na primer, mleko ti ne smeta kad si opušten, ali kad si pod pritiskom – telo reaguje.

Možda ti baš jedna svakodnevna namirnica remeti energiju i raspoloženje. Izbaci je na par dana, oslušni telo i prati promene – ono zna šta mu ne prija, čak i kad ti ne znaš.

