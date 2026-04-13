Koja žitarica je najzdravija na svetu? Niko neće da je jede, a odlična je za srce i kosti

Ova žitarica je najzdravija na svetu a nepravdno je izostavljena iz mnogih preporuka, evo zašto bi trebalo češće da se jedete.

Kada krene priča o tome koja je najzdravija žitarica na svetu, nekako se uvek pomisli na ovsene pahuljice, speltu ili kinoju. A ipak, jedna stara i skromna žitarica uvek ostaje po strani u ovakvim diskusijama. A to je proso.

Nikada ne zvuči spektakularno, nema jak marketing i retko je na vrhu liste omiljenih namirnica. Ali nutritivno ima mnogo toga da ponudi kao hrana. Kao celo zrno, proso obiluje vlaknima i mineralima, što je povezano sa boljim zdravljem srca i manjim rizikom od hroničnih bolesti.

Zašto proso može da bude najzdravija žitarica na svetu?

Proso je blagog ukusa, lako se kuva i dobro se uklapa i u slana i u slatka jela. Ipak, mnogi ga zaobilaze jer nisu navikli da ga pripremaju. To je šteta, jer se proso ubraja u cele žitarice, a takve namirnice Američko udruženje za srce redovno preporučuju kao poželjan deo ishrane.

Blagotovorno utiče na srce

Jedan od razloga zbog kojih se proso sve češće pominje jeste nutritivni profil. Whole Grains Council navodi da je proso dobar izvor vlakana, magnezijuma i fosfora. Vlakna su važna jer pomažu u boljoj kontroli apetita i kvalitetnijoj ishrani, a cele žitarice su povezane sa nižim rizikom od srčanih bolesti i moždanog udara. Proso nije čudotvorna namirnica, ali može da bude pametan izbor ako želite da obroci budu hranljiviji i srce manje opterećeno svakodnevnim lošim izborima u ishrani.

Najzdravija žitarica na svetu – za jake kosti

Kada se govori o kostima, prva asocijacija je kalcijum. Međutim, Nacionalni institut za zdravlje SAD navodi da je i magnezijum veoma važan za zdravlje kostiju, dok je fosfor jedna od ključnih komponenti kostiju i zuba. Pošto proso sadrži sve ove minerale, ima smisla da ga povremeno ubacite u jelovnik, posebno ako želite raznovrsniju ishranu. Naravno, nijedna žitarica sama po sebi ne čuva kosti, ali može biti deo dobre svakodnevne rutine i zdrave ishrane.

Kako da ga jedete češće?

Najlakše je da proso kuvate kao pirinač. Odlično ide uz povrće, pečurke i piletinu, ali može i kao doručak sa jogurtom, cimetom i voćem. Možete ga pre kuvanja kratko propržiti u tiganju – ukus tada bude puniji i prijatniji.

Proso možda nije najpopularnija žitarica na svetu, ali je sigurno jedna od onih koje gotovo uvek nezasluženo stoje po strani.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

