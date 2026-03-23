Džaba ste izbacili jaja i slaninu: Od ove jedne namirnice holesterol skače kao lud, a svi misle da je zdrava

Kokosovo ulje i holesterol su opasna kombinacija koja narušava vaše zdravlje. Zaboravite na zablude o mastima i menjajte ishranu na vreme.

Džaba ste izbacili jaja i slaninu kada nesvesno pravite ogromnu grešku sa modernim biljnim mastima. Kokosovo ulje i holesterol idu ruku pod ruku na najgori mogući način. Dok bežite od pečenja, ovo „zdravo“ ulje vam tiho zapušava krvne sudove.

Mnogi danas smatraju da je kokosovo ulje apsolutni spas za arterije. Istina je potpuno drugačija. Kada su u pitanju kokosovo ulje i holesterol, njihov specifičan odnos može prilično surovo iznenaditi vaš osetljivi organizam.

Zašto su zdrave masti ponekad lošije od svinjske masti

Svi smo naseli na istu varku.Izbacili smo domaću mast i žumanca, a u kafu ili doručak dodajemo kokosovo ulje misleći da činimo uslugu telu. Iako se reklamira kao ‘magični detoks’, istina o holesterolu je potpuno drugačija.

Dok vi bežite od pečenja, ovo egzotično ulje vam tiho zapušava krvne sudove. Neverovatno je, ali istinito: kokosovo ulje sadrži čak 80% zasićenih masti. Radi poređenja, običan puter ima oko 60%, a potcenjena svinjska mast tek 40%.

Matematika je prosta – vaše telo na jednu kašiku kokosove masti reaguje isto kao da ste pojeli najmasnije meso sa žara.

Da li kokosovo ulje i holesterol štete vašem srcu

Da, kokosovo ulje drastično povećava nivo lošeg (LDL) holesterola. Sadrži izuzetno visok procenat zasićenih masti koje se talože na zidovima krvnih sudova, što vremenom znatno povećava rizik od nastanka kardiovaskularnih oboljenja i ozbiljnih srčanih problema.

Kakav je stvaran uticaj kokosovog ulja na arterije

Ako vam izabrani lekar na sledećem redovnom pregledu saopšti da imate visok holesterol u krvi, velika je verovatnoća da ćete automatski okriviti pečenje od prošlog praznika. Međutim, medicinski problem se vrlo često skriva u bezazlenim svakodnevnim navikama.

Vrhunska naučna istraživanja su se detaljno bavila ovim kontroverznim aktuelnim fenomenom. Konkretno, kako nedvosmisleno navodi velika meta-analiza objavljena u uglednom časopisu „Circulation“, istraživanje o štetnom uticaju kokosovog ulja na kardiovaskularni sistem čvrsto potvrđuje da ono u ogromnoj meri podiže nivo LDL holesterola u direktnom poređenju sa netropskim biljnim uljima, kao što su svima dostupno maslinovo ili klasično suncokretovo ulje.

Ovi uvaženi istraživači jasno savetuju da se njegova upotreba svede na apsolutni minimum ukoliko zaista ozbiljno brinete o dugoročnom stanju vaših arterija.

Kako trajno očuvati kardiovaskularno zdravlje

Umesto da slepo pratite svaki novi kulinarski trend sa interneta, bilo bi znatno pametnije da se vratite proverenim savetima stručnjaka. Da biste bezbedno i dugoročno očuvali kardiovaskularno zdravlje i potpuno stabilizovali svoj iscrpljeni organizam. Neophodno je da izuzetno pametno birate svoje svakodnevne izvore energije.

Probajte već od danas da usvojite sledeće praktične navike u vašoj kuhinji:

Koristite isključivo hladno ceđeno maslinovo ulje za sveže salate i biljne prelive.

Sirovu hranu dinstajte na blagim temperaturama umesto da je redovno pržite u dubokom ulju.

Ubacite u svakodnevnu ishranu razne sirove orašaste plodove i korisne semenke lana.

Obavezno obratite pažnju na jako štetne skrivene masti u jeftinim industrijskim slatkišima.

Ostale namirnice koje kriju opasne masti

Važno je napomenuti da kokosovo ulje i holesterol apsolutno nisu vaša jedina briga tokom pripreme hrane u kuhinji. Pored ove popularne tropske namirnice, na prirodnu elastičnost i prohodnost krvnih sudova izuzetno negativno utiču i skrivene trans-masti iz veoma jeftinih tvrdih margarina, kao i iz omiljenih lisnatih pekarskih proizvoda.

Najbolji i najsigurniji mogući način da se dugoročno zaštitite jeste stroga disciplina i pametna umerenost. Nemojte agresivno i potpuno izbacivati korisne masti iz vaše ishrane, jer su one biološki neophodne za pravilan rad nervnog sistema i uspešnu asimilaciju važnih vitamina.

Sveža slanina, domaća žumanca, pa čak i povremene <strong>masnoće iz kokosa, mogu donekle imati bezbedno mesto u vašem jelovniku, ali isključivo kao povremeni mali gurmanski dodatak.</p>

Da li ste i vi do sada svakog jutra dodavali punu kašiku ove namirnice u kafu verujući da činite ogromnu uslugu svom telu?</p>

Koliko kokosovog ulja dnevno je bezbedno za vas?

Stručnjaci jasno preporučuju da unos zasićenih masti nipošto ne pređe deset procenata dnevnih kalorija, što okvirno predstavlja samo jednu punu kašiku ovog ulja na dan.</p>

Da li obično maslinovo ulje podiže nivo holesterola?

Ne, kvalitetno maslinovo ulje obiluje veoma korisnim nezasićenim mastima koje izuzetno efikasno pomažu u snižavanju lošeg LDL holesterola i time direktno snažno štite vaše srce.</p>

Koja je ubedljivo najbolja mast za prženje hrane?

Za bezbedno prženje na ekstremno visokim temperaturama najbolje je koristiti čisto ulje avokada ili obično suncokretovo ulje zbog njihove izuzetno visoke tačke dimljenja tokom zagrevanja.</p>

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

