Koliko dugo sveža jaja mogu da se čuvaju u frižideru i kako da im sačuvate svežinu

Sveža jaja mogu da stoje u frižideru i duže nego što mislite.

Sveža jaja mogu se čuvati u frižideru i do šest nedelja, a ponekad čak i duže, pod uslovom da se pravilno skladište. Mnogi bacaju jaja čim istekne rok označen na pakovanju, ali taj datum je često samo preporuka proizvođača, a ne i stvarni pokazatelj da se jaje pokvarilo. Uz nekoliko jednostavnih trikova, možete biti sigurni u svežinu jaja koja koristite.

Zašto je važno gde držite jaja?

Mesto gde čuvate jaja u frižideru ima veliki uticaj na njihovu dugotrajnost. Iako većina frižidera ima posebne pregrade za jaja u vratima, to je zapravo najgore mesto za njih. Vrata frižidera se često otvaraju, što dovodi do stalnih promena temperature. Takve oscilacije mogu ubrzati kvarenje jaja. Umesto toga, najbolje je da jaja čuvate u originalnoj ambalaži, na polici unutar frižidera, gde je temperatura najstabilnija.

Kako proveriti da li je jaje sveže?

Postoji jedan vrlo jednostavan i pouzdan trik za proveru svežine jaja, poznat kao „test sa vodom“. Potopite jaje u čašu ili posudu sa vodom. Ako jaje potone na dno i legne na stranu, potpuno je sveže. Ako potone, ali stoji uspravno na dnu, i dalje je dobro za jelo, ali bi ga trebalo iskoristiti što pre. Međutim, ako jaje pluta na površini vode, to je siguran znak da je staro i da ga ne treba jesti.

Šta je sa kuvanim jajima?

Kada su u pitanju kuvana jaja, pravila su malo drugačija. Tvrdo kuvana jaja mogu se čuvati u frižideru do nedelju dana. Važno je da ih ohladite što pre nakon kuvanja i stavite u frižider u roku od dva sata. Čuvanje u ljusci će im produžiti svežinu, pa ih ljuštite neposredno pre jela.

