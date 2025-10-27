Koliko soli je previše, ako imaš slabo srce – evo šta kažu lekari

Ako ti srce radi usporeno, vreme je da se zapitaš: koliko soli je previše?

Kad natrijum pređe granicu, telo ne prašta. Voda se zadržava, pluća se pune, pritisak skače – a ti ostaješ bez daha. Dobra vest? Ne moraš da meriš svako zrno. Dovoljno je da znaš broj koji ti može spasiti dan. Zato nije stvar u tome da se odrekneš ukusa, već da prepoznaš granicu pre nego što ti telo to učini umesto tebe.

Prema Američkom udruženju za srce (AHA), većina ljudi unosi više od 3.400 mg natrijuma dnevno, što je daleko iznad preporuka. A kad imaš srčanu slabost, to nije samo broj – to je rizik.

Lekari upozoravaju:

Ne više od 2.300 mg natrijuma dnevno (otprilike jedna kašičica soli)

Idealno: 1.500 mg dnevno za većinu odraslih sa srčanim problemima

Višak natrijuma = višak tečnosti u telu → pluća pod pritiskom, srce u panici

Zato, koliko soli je previše?

Odgovor zavisi od tvog stanja, ali jedno je sigurno: kad srce slabi, granica se spušta. Ako ti se stomak naduva, ako ti pantalone ne klize, ako ti lice izgleda natečeno — to su signali. Koliko soli je previše nije samo broj na etiketi, već osećaj u telu.

Ritual koji pomaže:

1. Svako jutro, proveri etikete – natrijum se krije u hlebu, siru, suhomesnatom

2. Zameni običnu so sa himalajskom – manje natrijuma, više minerala

3. Pij vodu pre obroka – pomaže telu da izbaci višak

4. Izbegavaj industrijske grickalice – one su natrijumske bombe

Na kraju, sve se svodi na ravnotežu. Koliko soli je previše zavisi od tvog tela, ali i od tvoje pažnje. Ne moraš da se odrekneš ukusa, samo moraš da prepoznaš granicu. Kad znaš broj, znaš i moć. Jer kad srce slabi, ti moraš da budeš saveznik svom telu — ne protivnik. Svaka kašičica manje može da ti donese dan više bez gušenja, bez otoka, bez straha. I to je vredno svake promene.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com