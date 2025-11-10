Kora banane je korisna: Šta može da se desi u organizmu ako je pojedete?

Kora banane veoma je korisna. Indijanci je vekovima koriste u razne svrhe, ali i u ishrani, a mi je bacamo.

Kora banane veoma je korisna, u nekim zemljama, kao što je Indija, to je poznato i kora se decenijama unazad koristi u razne svrhe, ali i u ishrani zbog svojih hranljivih vrednosti. Može da se koristi za mnoge stvari, od izbeljivanja zuba do uklanjanja podočnjaka, kore od banane su pravo čudo prirode. Ovde otkrijte kako kora od banane može poboljšati vašu ishranu i zašto je više nikada nećete baciti.

Dok je plod banane mekan, i sladak, njena kora je tvrda, vlaknasta i blago gorka. Ipak, ako vam je ideja da je pojedete odvratna, ne morate je jesti bez obrađivanja – možete je staviti u blender, pa popiti u gustom soku koji ste napravili u kombinaciji sa drugim voćem ili je ispržiti, ispeći ili skuvati.

Osim toga, što je banana zrelija, kora joj postaje sve mekša i slađa. To se dešava zato što se prirodni hormon ove biljke zvani etilen oslobađa kada ona sazri.

Etilen u interakciji sa šećerima i vlaknom u kori banane složene šećere pretvara i jednostavne i lomi pektin, jednu vrstu vlakna u bananama koja ih čini tvrdim. Zato je banana sve mekša što je starija.

Koje hranjive materije sadrži kora banane?

Kora banane ima slatki deo srednje veličine sadrži značajan procenat preporučene dnevne količine raznih hranljivih materija:

– 12 odsto potrebne dnevne količine vlakana, koja pomažu u varenju i smanjuju rizik od dijabetesa;

– 17 odsto potrebne dnevne količine vitamina C, koji je bitan za imunitet i za rast i razvoj;

– 20 odsto potrebne dnevne količine vitamina B-6, koji telu pomaže da hranu pretvori u energiju

– 12 odsto potrebne količine kalijuma, koji pomaže u razvoju ćelija, tkiva i organa u telu.

– kora banane sadrži 8 odsto magnezijuma, koji je bitan za proizvodnju energije i regulisanje nivoa glukoze i nivoa krvnog pritiska.

A ako bananu pojedete sa korom, unosite još veću količinu hranljivih materija, samo uvek operite koru pre nego što je pojedete.

(Krstarica/Najžena)

