Jabuka se ne ljušti, grešite: Tajna iz kore koju svi odbacujete, bukvalno ‘jede’ holesterol

Kora od jabuke je vaš najbolji saveznik za zdrave krvne sudove. Prestanite da je bacate i saznajte kako pravilno da je iskoristite danas.

Kora od jabuke najčešće završi u kanti za otpatke, jer mnogi veruju da je puna hemikalija ili da kvari željeni ukus poslastica. Pravite ogromnu grešku koja vas svakodnevno košta dragocenih nutrijenata.

Zimski meseci i jake trpeze često ostave danak na telu, pa se mnogi uplaše kada vide rezultate laboratorijskih analiza. Ovaj tanki, šareni sloj zapravo predstavlja najmoćniji deo ploda i direktno utiče na nivo lipida u vašoj krvi. Prestanite da bacate najzdraviji deo i naučite kako pravilno da ga iskoristite.

Zašto je kora od jabuke najbolji prirodni borac protiv holesterola?

Ovaj deo ploda sadrži najveću koncentraciju pektina, moćnog rastvorljivog vlakna koje se vezuje za masnoće u crevima. Umesto da pređu u krvotok, štetne materije se izbacuju iz tela, čime se direktno smanjuje nivo lošeg holesterola.

Pored pektina, u omotaču se kriju i obilne zalihe vitamina K, vitamina A, kao i dragocenog kalcijuma. Kada uzmete ljuštilicu i uklonite taj spoljni sloj, ostaje vam pretežno voda i voćni šećer. Dok su ona prava vlakna nepovratno i trajno izgubljena.

Vaš probavni sistem bukvalno vapi za ovakvom vrstom grube hrane. Čisti creva, usporava varenje, održava dugotrajan osećaj sitosti i sprečava opasne, nagle skokove šećera u krvi nakon obilnog obroka.

Neoljuštene jabuke čuvaju vaše krvne sudove

Mnogi misle da se najvredniji vitamini nalaze isključivo u sočnom i slatkom mesu voćke, ali prava riznica zaštitnih materija leži upravo spolja, na samoj površini. Polifenoli u spoljnom sloju su izuzetno snažni antioksidansi. Oni su direktno zaduženi za dugoročno zdravlje srca jer sprečavaju pogubnu oksidaciju masti unutar vašeg organizma. Kada slobodni radikali oštete masne ćelije u krvotoku, one postaju lepljive i talože se na zidove arterija, što postepeno sužava protok krvi i stvara opasne plakove.

Da ne nagađamo, nauka ima vrlo jasan i precizan stav po ovom pitanju. Naime, kako navodi studija objavljena u časopisu „Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine“, konzumacija kore od jabuke može pomoći u smanjenju nivoa holesterola i usporiti napredovanje ateroskleroze kod ispitanika.

Ovi medicinski rezultati nedvosmisleno ukazuju da vaša svakodnevna ishrana apsolutno mora uključivati cele, netaknute plodove ukoliko želite optimalne rezultate za krvne sudove.

Kako da jabuka sa korom bude potpuno bezbedna za jelo

Glavni razlog zašto ljudi ljušte plodove jeste strah od teških hemikalija i veštačkog voska kojim se voće premazuje radi lepšeg sjaja. Taj strah je opravdan, ali rešenje nije u odbacivanju najzdravijeg dela. Vaša kora jabuke može biti potpuno čista uz jedan jednostavan kuhinjski trik.

Napravite blagi rastvor od litar hladne vode i dve ravne kašike sode bikarbone.

Potopite voće u tečnost i ostavite ga da odstoji tačno petnaest minuta.

Izvadite plodove i blago istrljajte površinu mekom četkicom ili sunđerom.

Dobro isperite svaki komad pod jakim mlazom čiste vode.

Ovaj kratki postupak efikasno razbija površinske pesticide i u potpunosti uklanja vosak. Vaša ljuska od jabuke sada je savršeno bezbedna za grickanje. Sledeći put kada posegnete za užinom, setite se da svaka neoljuštena jabuka predstavlja mali, ali izuzetno moćan štit za vaš celokupan kardiovaskularni sistem.

Da li svaka sorta ima isti nivo pektina u omotaču?

Ne, zelene sorte poput Greni Smit sadrže nešto više pektina i kiselina, ali bilo koja domaća sorta donosi ogromne benefite za vaš krvotok.

Sme li neoljuštena jabuka da se peče u rerni?

Apsolutno. Termičkom obradom se gubi deo vitamina C, ali korisna vlakna i minerali ostaju netaknuti, što je odlično za probavu i snižavanje masnoća.

Kako soda bikarbona čisti pesticide sa površine voća?

Njena blaga alkalna priroda razgrađuje hemijske veze na površini ploda, omogućavajući da se zagađivači i vosak lako isperu pod običnim mlazom vode.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

