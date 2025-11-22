Kora od mandarine je lekovita: Doktorka otkrila 3 recepta posle kojih je nikada više nećete bacati

Kora od mandarine veoma je korisna i šteta je što je mnogi bacaju u đubre. Poznata ruska lekarka ima čak 3 recepta za lekovite čajeve.

Sigurno niste znali da kora od mandarine ima lekovita svojstva. Kada pojedete mandarine, ne bacajte koru u đubre. Poznata ruska lekarka ima 3 recepta za pripremu lekovitih čajeva.

Mandarine su ukusno voće koje mnogi vole. Jedu se svuda, čak i na ulici, a kora se redovno baca.

Veoma je poznato da su mandarine bogat izvor vitamina, antioksidanata i drugih korisnih supstanci. Mandarina ne ne sadrži teške metale i radionuklide koji mogu da se akumuliraju u zemljištu.

Baš je to i jedan od glavnih razloga zašto nikada ne bi trebalo da bacite koru ovog voća! Stručnjaci su naveli nekoliko recepata koji su se ispostavili kao vrlo korisni kod određenih tegoba.

Ruska doktorka Irina Volkova kaže da se kora od mandarine u medicini najčešće koristi osušena kora i to za pripremu „lekovitih“ čajeva.

„Ona poboljšava varenje, podstiče apetit i generalno jača organizam. Eterična ulja, fitoncidi i flavonoidi pomažu u lečenju bolesti bronhopulmonalnog sistema“, objasnila je doktorka i otkrila tri recepta sa korom mandarine i kod kojih tegoba pomažu:

Nadimanje – osušenu koru mandarina sameljite u mlinu za kafu i dodajte u sveži sir, kašu i druga jela, 1 kašičicu po obroku.

– osušenu koru mandarina sameljite u mlinu za kafu i dodajte u sveži sir, kašu i druga jela, 1 kašičicu po obroku. Bronhitis – 2 kašike seckane, suve kore sipajte u 1,5 šolju ključale vode. Kuvajte na laganoj vatri 5 minuta, pa poklopite i ostavite tako da odstoji sat vremena,. Nakon toga procedite. Uzimajte pola šolje zagrejanog čaja 2-3 puta dnevno, pola sata pre jela.

– 2 kašike seckane, suve kore sipajte u 1,5 šolju ključale vode. Kuvajte na laganoj vatri 5 minuta, pa poklopite i ostavite tako da odstoji sat vremena,. Nakon toga procedite. Uzimajte pola šolje zagrejanog čaja 2-3 puta dnevno, pola sata pre jela. Suv kašalj – za lakše iskašljavanje sekrete nakupljenog u grlu, uzmite 2 kašike usitnjene kore i pomešajte sa 1 čašom rakije (vodke). Ostavite nedelju dana na tamnom mestu, pa procedite. Uzimajte 20 kapi tinkture u čaši vode 3 puta dnevno pre obroka, prenosi Mondo.rs.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com