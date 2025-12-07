„Kortizol koktel“ osvoja svet: Viralni napitak pod lupom stručnjaka – mit ili stvarna pomoć kod stresa?

Kortizol koktel – viralni napitak sa društvenih mreža pod lupom stručnjaka: mit ili stvarna pomoć kod stresa?

Na društvenim mrežama poslednjih meseci dominira trend poznat kao “kortizol koktel” – napitak koji navodno pomaže u borbi protiv stresa. On vraća energiju i balansira hormone. Iako se recept širi kao viralni savet za jutarnju rutinu, stručnjaci upozoravaju da naučni dokazi o njegovoj efikasnosti još uvek izostaju, prenosi plantbased.telegraf.rs.

Šta je kortizol koktel?

Kortizol koktel, poznat i kao adrenalni koktel, obično se sastoji od:

– Soka od pomorandže (vitamin C)

– Kokosove vode (elektroliti)

– Soli (natrijum)

Dodaci poput magnezijuma ili kolagena

Zamišljen je kao jutarnji napitak koji “resetuje” telo nakon buđenja, kada je nivo kortizola prirodno najviši. Cilj je da se podrži rad nadbubrežnih žlezda i ublaže efekti hroničnog stresa.

Naučna osnova – šta kažu stručnjaci?

Vitamin C može doprineti smanjenju oksidativnog stresa

Elektroliti pomažu u hidrataciji

Magnezijum je povezan sa regulacijom nervnog sistema

Ne postoji klinički potvrđena veza između ovog koktela i direktnog uticaja na nivo kortizola. Endokrinolozi ističu da je kortizol složen hormon čiji balans zavisi od više faktora – sna, ishrane, fizičke aktivnosti i mentalnog zdravlja

Zašto je postao viralan?

Popularnost kortizol koktela potiče iz TikTok i Instagram objava koje obećavaju “instant reset” tela. Estetika zdravog života, jutarnjih rituala i “biohacking” trendova doprinela je širenju ovog recepta, iako se često zanemaruje da individualni efekti mogu značajno varirati

Potencijalni rizici i zablude

Prekomeran unos soli može biti štetan za osobe sa hipertenzijom

Zamenjivanje doručka koktelom može dovesti do energetskog disbalansa

Ignorisanje stvarnih uzroka stresa u korist “brzih rešenja” može biti kontraproduktivno

Stručnjaci savetuju da se ovakvi trendovi posmatraju kritički i da se ne oslanjamo isključivo na influensere kada je u pitanju zdravlje.

