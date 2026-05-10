Košta 50 dinara, a čisti creva kao metla: Naše bake su stalno koristile ovu jeftinu namirnicu

Naše bake su za 50 dinara rešavale probleme sa varenjem. Probajte starinski recept sa svežom cveklom i osetite olakšanje za 3 dana.

Ono što su naše bake radile sa jednom glavicom cvekle, danas pokušavaju da prodaju u flašicama od pet hiljada dinara. Sveža cvekla na pijaci košta oko 50 dinara po komadu, a za stomak vredi više od svih onih reklamiranih napitaka za detoksikaciju.

Ako vam creva rade na rikverc, osećate težinu posle ručka i stalno vam je trbuh naduven, ovaj crveni koren napraviće red brže nego što očekujete.

Zašto sveža cvekla deluje kao metla za creva

Cvekla je nabijena nerastvorljivim vlaknima koja mehanički guraju sadržaj kroz debelo crevo. Sadrži i betalaine, prirodne pigmente koji daju onu jaku boju i pomažu jetri da lakše obradi otpad iz organizma. Kombinacija vlakana, vode i kalijuma pravi razliku koju osetite već narednog jutra.

Sto grama sirove cvekle nosi oko 2,8 grama vlakana. To je ozbiljna količina za namirnicu koja skoro ništa ne košta. Zato je crveni koren decenijama stajao u špajzu pored kupusa, šargarepe i krompira.

Šta tačno radi sveža cvekla u stomaku

Sirova cvekla ubrzava peristaltiku, hrani korisne bakterije u crevima i blago spušta pritisak zahvaljujući nitratima. Pomaže kod tromog varenja, nadutosti i onog osećaja kao da vam je cigla u stomaku posle obroka.

Starinski recept koji su naše bake pravile bez merica

Ovo je priprema koju su žene po selima radile napamet. Treba vam jedna manja glavica, rende i pet minuta vremena.

Operite i ogulite jednu svežu cveklu srednje veličine

Izrendajte je na sitno rende, kao šargarepu za salatu

Dodajte kašiku hladno ceđenog maslinovog ulja i par kapi limuna

Pojedite na prazan stomak, oko pola sata pre doručka

Popijte čašu mlake vode odmah posle toga

Ponavljajte tri do pet dana zaredom. Nemojte preterivati, jer domaća cvekla ume da obori pritisak ako ste već skloni niskom. Urin i stolica mogu da porumene, što je sasvim normalno i nije razlog za paniku.

Kome ovaj narodni lek nije preporučljiv

Nije svako kandidat za ovu kuru. Osobe sklone bubrežnim kamencima neka budu oprezne zbog oksalata. Dijabetičari neka mere porcije jer cvekla nosi prirodne šećere.

Ako pijete terapiju za pritisak, pitajte lekara pre nego što krenete.

Prema studiji objavljenoj u časopisu „Hypertension“, istraživanje o uticaju neorganskih nitrata iz cvekle na krvni pritisak pokazuje da svakodnevna konzumacija može blago spustiti sistolni pritisak kod odraslih sa hipertenzijom.

Kako prepoznati dobru cveklu na tezgi

Tražite čvrstu glavicu, bez mekih mesta i bora po kori. List treba da bude svež i zategnut, ne uveo, jer se i listovi mogu kuvati kao spanać. Domaća cvekla iz okolnih sela uvek je bolji izbor od uvezene, jer nije mesecima čamila u hladnjačama.

Čuvajte je u fioci za povrće, umotanu u papirni ubrus, najviše dve nedelje. Kuvana cvekla gubi deo vlakana, pa je za čišćenje creva sirova varijanta uvek delotvornija.

Da li je dovoljna mala količina za vidljiv efekat

Da, jedna mala glavica ili šolja rendane cvekle dnevno je sasvim dovoljna za pokretanje creva i smanjenje nadutosti kod odraslih.

Ne morate da jedete pola kile dnevno da bi babina kuhinja dala rezultat. Previše odjednom izaziva grčeve, gasove i proliv, pa krenite polako i slušajte svoje telo.

Već posle dva-tri jutra osetićete lakoću i ravniji trbuh.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

