Kralj doručka! ove 3 zdrave kombinacije s jogurtom držaće vas sitima sve do ručka

Jogurt s pravom nazivaju Kralj doručka.U kombinaciji sa palentom i kruškom, avokadom i ovsenim pahuljicama dobićete najzdraviju kombinaciju.

Mnogi jogurt nazivaju Kralj doručka. Sam po sebi odličan je doručak ili užina kada smo u žurbi i „jedemo u pokretu“. Ovaj hranljivi napitak je odličan dodatak specifičnijim doručcima koji nas mogu duže držati sitima.

Mnogi će reći da nema bolje kombinacije od bureka i jogurta. Ovaj mlečni napitak će nesumnjivo smanjiti sadržaj masti u bilo kom pekarskom proizvodu. Za one kojima je su ove kombinacije teške za probavu, posebno u ranim jutarnjim satima, predlažemo zdrave doručke sa jogurtom koji će stimulisati varenje i zadovoljiti glad.

1. Palenta i kruška

Palenta je deo naše kulinarske tradicije. Mnogi je nazivaju „seljačkim doručkom“, a to je nutritivno vredna namirnica koja sadrži samo 44 kcal u jednoj porciji. Pored mnogih minerala i vitamina, sadrži i beta karoten, provitamin A i vitamin B1, koji jača imunitet. U kombinaciji sa kuvanom kruškom ili suvim šljivama i jogurtom, odličan je izbor za zdravu probavu.

I ovaj kralj doručka je gotov za samo pet minuta, a možete ga jesti topao ili hladan. Oljuštite i isecite krušku na komade i kuvajte je u vrućoj vodi minut ili dva.

Zatim je izvadite iz vode i u istoj vodi skuvajte jednu do dve kašike palente (u zavisnosti od vašeg ukusa i količine preostale vode).

Dok se palenta kuva, izmiksujte krušku štapnim mikserom i kada je palenta gotova, dok je još vruća, umešajte je u nju.

Palentu sa kruškom možete jesti vruću. Ako je prelijete ili je ohladite sa malo jogurta ili sačekate da se ohladi, isecite je na štapiće i možete da je jedete sa jogurtom kada stignete u kancelariju.

2. Namaz od avokada na tostu

Evo jednostavne ideje za zdrav doručak sa avokadom koji će stimulisati vaš mozak i držati vas sitima do ručka.

Ova superhrana, bogata vitaminima i mononezasićenim masnim kiselinama, smanjuje holesterol u krvi, ali i centimetre oko struka.

Presecite meki, zreli avokado na pola, izdubite ga kašikom i izgnječite viljuškom. Dodajte malo soli i bibera, nekoliko kapi maslinovog ulja i limunovog soka. Dobićete jednostavan namaz za tost koji se dobro slaže sa jogurtom. Kralj doručka i avokado držaće vas sitim dugo vremena.

3. Zdrave ovsene pločice sa puterom od kikirikija

Ovsene pahuljice sa orasima i vašim omiljenim voćem prelivene jogurtom su uobičajen doručak za one kojima je stalo do zdravlja i vitkosti. Međutim, često nemamo vremena ni prilike da sednemo za sto i pojedemo ovaj doručak na kašičicu u miru.

Za one koji su uvek u žurbi, a kada je doručak u pitanju, skloni su slatkim ukusima, predlažemo ove zdrave pločice sa puterom od kikirikija koje će vam poslužiti i kao odlična užina tokom dana.

Sadrže samo pet sastojaka i ne zahtevaju pečenje. Potrebno je da odvojite samo pet minuta pre spavanja da biste ih napravili. Potražite puter od kikirikija u prodavnicama zdrave hrane jer komercijalne sadrže dodate šećere koji su u ovim štanglicama zamenjeni zdravijim izborom – medom.

U kuhinjskom procesoru kratko iseckajte šolju i po ovsene kaše, pola šolje semenki bundeve i 1/4 šolje kokosovog brašna.

U šerpi, na laganoj vatri, istopite 3/4 šolje putera od kikirikija i pola šolje meda i umešajte suve sastojke. Sve dobro promešajte i rasporedite smesu na papir za pečenje tako da bude debljine otprilike jedan centimetar.

Ostavite u frižideru najmanje sat vremena ili preko noći, a zatim ujutru isecite na štanglice.

Od ove smese trebalo bi da dobijete 18 štanglica, što je dovoljno za brze doručke ili užinu koja se odlično slaže sa jogurtom.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

