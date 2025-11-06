Krcata vitaminima: Samo kašika ove žitarice dnevno je dovoljna za dobru probavu i jak imunitet tokom hladnih dana

Žito je ključ zdravlja: samo kašika ove žitarice dnevno čisti creva, podstiče metabolizam i obezbeđuje sve vitamine za hladne dane.

Najmoćniji prirodni lek! Otkrijte tradicionalni recept od žita: samo jedna kašika ove žitarice dnevno čisti creva, topi kilograme i čuva jak imunitet tokom zime.

Pšenica (žito) je veoma zastupljena u mediteranskoj ishrani, ali smo je mi navikli da spremamo uglavnom samo za praznike. Ova žitarica je odlična za creva, koja su izvor našeg imuniteta, podstiče metabolizam i prepuna je ključnih mikronutrijenata:

Minerali: Gvožđe, cink, selen

Gvožđe, cink, selen Vitamini: Kompleks B vitamina

Ako žito spremite na ovaj tradicionalni način, kašika ove žitarice dnevno biće dovoljna za vitku liniju i jak imunitet tokom hladnih dana.

Sastojci:

1 kg pšenice

50 grama suvog grožđa

50 grama oraha

50 grama lešnika

50 grama badema

Priprema:

Potopite pšenicu preko noći, pa je sutradan polako kuvajte najmanje tri sata.

Vodu dolivajte polako, da nikad ne bude previše.

Orah, lešnik i badem sameljite.

Pred kraj kuvanja dodajte ih u žito i kuvajte još desetak minuta.

Ohladite i čuvajte u frižideru.

Ovaj tradicionalni, jeftini recept je vaša najbolja investicija u imunitet. Neka vam kašika žita postane dnevna navika i dočekajte hladne dane sa snažnom probavom i vitkom linijom, bez straha od virusa!

