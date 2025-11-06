Krcata vitaminima: Samo kašika ove žitarice dnevno je dovoljna za dobru probavu i jak imunitet tokom hladnih dana

Najmoćniji prirodni lek! Otkrijte tradicionalni recept od žita: samo jedna kašika ove žitarice dnevno čisti creva, topi kilograme i čuva jak imunitet tokom zime.
Pšenica (žito) je veoma zastupljena u mediteranskoj ishrani, ali smo je mi navikli da spremamo uglavnom samo za praznike. Ova žitarica je odlična za creva, koja su izvor našeg imuniteta, podstiče metabolizam i prepuna je ključnih mikronutrijenata:
- Minerali: Gvožđe, cink, selen
- Vitamini: Kompleks B vitamina
Ako žito spremite na ovaj tradicionalni način, kašika ove žitarice dnevno biće dovoljna za vitku liniju i jak imunitet tokom hladnih dana.
Sastojci:
- 1 kg pšenice
- 50 grama suvog grožđa
- 50 grama oraha
- 50 grama lešnika
- 50 grama badema
Priprema:
- Potopite pšenicu preko noći, pa je sutradan polako kuvajte najmanje tri sata.
- Vodu dolivajte polako, da nikad ne bude previše.
- Orah, lešnik i badem sameljite.
- Pred kraj kuvanja dodajte ih u žito i kuvajte još desetak minuta.
- Ohladite i čuvajte u frižideru.
Ovaj tradicionalni, jeftini recept je vaša najbolja investicija u imunitet. Neka vam kašika žita postane dnevna navika i dočekajte hladne dane sa snažnom probavom i vitkom linijom, bez straha od virusa!
