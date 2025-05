Kreće sezona najopasnijeg voća: Srbi ga obožavaju, a stručnjaci upozoravaju na oprez

Nije svako u mogućnosti da ima svoju baštu, a kupovina isključivo organske hrane uglavnom nije realna opcija za većinu ljudi. Iako je voće sinonim za zdravlje, neke vrste zapravo imaju prilično otrovan rep.

Šta zapravo jedemo?

Više od dve decenije, organizacija za zaštitu životne sredine Environmental Working Group (EVG) svake godine objavljuje „Prljavih dvanaest” – spisak namirnica koje najčešće sadrže tragove pesticida. Najnoviji podaci donose zabrinjavajući broj: tri od četiri uzorka običnog svežeg voća i povrća sadržala su ostatke pesticida. Za proizvode na ovoj zloglasnoj listi taj udeo skače na čak 95 odsto, prenosi CNBC.

Neke od naizgled najzdravijih namirnica redovno su na vrhu ove liste. Jagode i spanać, koje mnogi s pravom smatraju superhranom, ponovo prednjače po količini zabeleženih pesticida. Evo kompletne liste:

jagode

spanać

kelj

grožđe

breskve

kruške

nektarine

jabuke

paprike (slatke i ljute)

trešnje

borovnice

boranija

Šta uraditi?

Naravno, cilj nije da prestanete da jedete voće i povrće – u stvari, ključ je u pametnom izboru i osnovnim higijenskim navikama. Stručnjaci preporučuju da, kad god je to moguće, birate proizvode lokalnih OPG-ova ili one sa ekološkim sertifikatom. Ako to nije opcija, dobro pranje voća i povrća – posebno u rastvoru sode bikarbone – može pomoći da se ukloni bar deo pesticida sa površine.

Zdrava ishrana počinje znanjem, a ovo je podsetnik da pažljiv izbor može biti jednako važan kao i broj porcija voća koje pojedete dnevno.

