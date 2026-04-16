Krompir sa povrćem iz rerne: Brza, a jeftina večera, prepuna vitamina: (video)

Krompir može biti zdrava svakodnevna opcija ako ga pripremimo na pravi način, a sa povrćem je neverovatno ukusan obrok.

Krompir je jedno od najpopularnijih povrća u Srbiji. Svestran je i ukusan – bilo da ga pečemo, pripremamo kao pire, u obliku čipsa ili pomfrita

Krompir sa puno drugog povrća, ispečen sa finom kombinacijom začina može poslužiti kao prilog, a za one koji vole lagane obroke i kao kompletan obrok. Sprema se lako i brzo.

Tajna odličnog ukusa ovog jela je u dobroj kombinaciji sastojaka.

Krompir sa povrćem – sastojci:

  • 2-3 krompira
  • 2 paprike (sveža, turšija ili zamrzivač)
  • 1 veći luk
  • 1 veza belog luka
  • 1 tikvica
  • 1 paradajz (ili iz flaše)
  • 2 veće šargarepe
  • 1 kašika prezli
  • soli, bibera, origana
  • 1 kašičica slatke paprike
  • maslinovo ulje

Priprema:

Povrće oprati, oguliti i iseći na  krupnije kocke.

Tikvicu prvu iseći i posoliti. Ostaviti da malo odstoji i ocediti tečnost.

Povrće posoliti, pobiberiti, dodati prezle, origano, mlevenu papriku, ulje i izmešati. Sipati u pleh,  pre toga premazati četkicom uljem  i malo pokriti aluminijumskom folijom oko 30 minuta, otkriti i peći oko sat vremena.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

