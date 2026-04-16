Krompir sa povrćem iz rerne: Brza, a jeftina večera, prepuna vitamina: (video)

Brza i jeftina večera prepuna vitamina: Krompir sa povrćem iz rerne je zdrav obrok. Kad ga jednom napravite, poželećete uvek.
Krompir je jedno od najpopularnijih povrća u Srbiji. Svestran je i ukusan – bilo da ga pečemo, pripremamo kao pire, u obliku čipsa ili pomfrita
Krompir sa puno drugog povrća, ispečen sa finom kombinacijom začina može poslužiti kao prilog, a za one koji vole lagane obroke i kao kompletan obrok. Sprema se lako i brzo.
Tajna odličnog ukusa ovog jela je u dobroj kombinaciji sastojaka.
Krompir sa povrćem – sastojci:
- 2-3 krompira
- 2 paprike (sveža, turšija ili zamrzivač)
- 1 veći luk
- 1 veza belog luka
- 1 tikvica
- 1 paradajz (ili iz flaše)
- 2 veće šargarepe
- 1 kašika prezli
- soli, bibera, origana
- 1 kašičica slatke paprike
- maslinovo ulje
Priprema:
Povrće oprati, oguliti i iseći na krupnije kocke.
Tikvicu prvu iseći i posoliti. Ostaviti da malo odstoji i ocediti tečnost.
Povrće posoliti, pobiberiti, dodati prezle, origano, mlevenu papriku, ulje i izmešati. Sipati u pleh, pre toga premazati četkicom uljem i malo pokriti aluminijumskom folijom oko 30 minuta, otkriti i peći oko sat vremena.
