Krompir sa povrćem iz rerne: Brza, a jeftina večera, prepuna vitamina: (video)

Krompir može biti zdrava svakodnevna opcija ako ga pripremimo na pravi način, a sa povrćem je neverovatno ukusan obrok.

Brza i jeftina večera prepuna vitamina: Krompir sa povrćem iz rerne je zdrav obrok. Kad ga jednom napravite, poželećete uvek.

Krompir je jedno od najpopularnijih povrća u Srbiji. Svestran je i ukusan – bilo da ga pečemo, pripremamo kao pire, u obliku čipsa ili pomfrita

Krompir sa puno drugog povrća, ispečen sa finom kombinacijom začina može poslužiti kao prilog, a za one koji vole lagane obroke i kao kompletan obrok. Sprema se lako i brzo.

Tajna odličnog ukusa ovog jela je u dobroj kombinaciji sastojaka.

Krompir sa povrćem – sastojci:

2-3 krompira

2 paprike (sveža, turšija ili zamrzivač)

1 veći luk

1 veza belog luka

1 tikvica

1 paradajz (ili iz flaše)

2 veće šargarepe

1 kašika prezli

soli, bibera, origana

1 kašičica slatke paprike

maslinovo ulje

Priprema:

Povrće oprati, oguliti i iseći na krupnije kocke.

Tikvicu prvu iseći i posoliti. Ostaviti da malo odstoji i ocediti tečnost.

Povrće posoliti, pobiberiti, dodati prezle, origano, mlevenu papriku, ulje i izmešati. Sipati u pleh, pre toga premazati četkicom uljem i malo pokriti aluminijumskom folijom oko 30 minuta, otkriti i peći oko sat vremena.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

