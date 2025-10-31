Lagana večera koja uopšte ne goji: Ovo možete jesti do kasnih sati bez bojazni od viška kilograma

Lagana večera koja ne goji i koju će uspeti da spreme čak i početnici u kuhinji. Možete je jesti do kasnih sati bez straha da ćete se ugojiti.
Zdrava je i lagana, a pravi se jako brzo
Večera koju će uspeti da spreme čak i početnici u kuhinji. Sastoji se od povrća i izuzetno je lagana, čak je zato možete jesti i u kasne sate jer vas neće udebljati.
Priprema se za 35 minuta i ukusna je i sutradan.
Sastojci:
- Prašak za pecivo – 10 g
- Jaja – 4 komada
- crni biber – 2 g
- Maslinovo ulje – 40 ml
- Mleko – 40 ml
- Brašno – 120 g
- Krompir – 2 komada
- Šargarepa – 2 komada
- Praziluk – 1 komad
- Kupus – 500 g
- Paprika – 1 komad
- Peršun – 10 g
Priprema:
Povrće iseckati proizvoljno ( možete seckati ili rendati, kako više volite), sve sjediniti u jednoj činiji, dodati peršun pa dobro promešati.
Potom umutiti jaja, dodati mleko, maslinovo ulje, so, biber, sve dobro sjediniti pa zatim dodati brašno i prašak za pecivo. Smesu dodati u činiju sa povrćem. Dobro izmešati sve sastojke pa sipati u pleh obložen pek papirom. Ravnomerno je rasporediti i peći 20 minuta u rerni zagrejanoj na 180 stepeni.
Nakon toga, izvaditi iz rerne i dodati 100g rendanog sira i 20g crnog ili belog susama. Zatim vratiti u rernu da se na istoj temperaturi peče još 15 minuta.
Isecite na parčiće i večera je spremna za serviranje! Prijatno!
