Lagana večera za creva, deluje kao melem: tanjir koji rešava nadutost, težinu u stomaku i loš san

Lagana večera za creva koja gasi nadutost za 20 minuta i vraća miran san. Probajte večeras, stomak će vam reći hvala.

Ako vam stomak svake večeri izgleda kao da ste pojeli balon, problem najčešće nije u tome šta jedete, već kada i u kojoj kombinaciji. Lagana večera za creva nije dijetalna kazna, nego topao tanjir koji za dvadesetak minuta spušta nadutost i vraća vam normalan san. Trik je u jednom sastojku koji većina ljudi izbacuje, a o njemu malo kasnije.

Zašto se creva uveče bune

Posle 19h vaš probavni sistem usporava skoro upola. Sve što pojedete teško, masno ili sirovo, sedi u crevima satima i fermentira. Otud gasovi, težina i ono buđenje u tri ujutru bez razloga. Večera koja smiruje creva mora biti topla, kuvana i siromašna mastima.

Tanjir koji radi posao: bundeva, pirinač, đumbir

Najbolji lagani obrok za stomak koji znam je krem supa od pečene bundeve sa malo kuvanog basmati pirinča i prstohvatom svežeg đumbira. Bundeva je puna rastvorljivih vlakana koja hrane dobre bakterije, a ne nadimaju. Pirinač upija višak kiseline. Đumbir je tajni sastojak, pokreće varenje i smanjuje grčeve.

Skuvajte 300 grama bundeve u malo vode, dodajte kašiku kuvanog pirinča, blendujte sa pola kašičice rendanog đumbira i kapljicom maslinovog ulja. Bez pavlake, bez mleka, bez luka. Gotovo za petnaest minuta.

Šta je zapravo lagana večera za creva

Lagana večera za creva je topao obrok do 400 kalorija, bez sirovog povrća, bez crvenog mesa i bez šećera, pojeden najmanje tri sata pre spavanja. Cilj je da creva završe posao pre nego što vi legnete.

Tri stvari koje upropaste i najbolji recept

Većina ljudi pogreši pre nego što sedne za sto. Evo gde:

Pijete čašu vode tokom jela, umesto dvadeset minuta pre. Razblažujete želudačnu kiselinu i hrana stoji duplo duže.

Dodajete sirovi crni luk ili beli luk u krem supu zbog ukusa. Uveče su to bombe za fermentaciju.

Jedete pred TV-om i progutate vazduh zajedno sa supom. Nadutost je garantovana.

Melem za creva koji možete dodati uz supu

Posle obroka popijte šolju toplog čaja od kima ili komorača. To je pravi melem za creva uveče, narodni lek koji koriste već vekovima, a koji istraživanje o uticaju ulja kima na funkcionalnu dispepsiju objavljeno u časopisu „Journal of Ethnopharmacology“ povezuje sa smanjenjem nadutosti i bola u stomaku. Kašičica semenki, šolja vrele vode, pet minuta poklopljeno. Toliko.

Kada da jedete da bi imalo smisla

Ako legnete u 23h, večerajte do 19:30. Tri i po sata je minimum koji vaša creva traže da završe glavni deo varenja. Pojedete li u 22h, sve što ste pojeli prespava sa vama, i vi ćete to osetiti ujutru, najpre na vagi, pa u ogledalu.

Mali znak da ste pogodili pravu večeru

Ujutru ustanete bez težine u stomaku, jezik vam je čist, a glad se javlja tek oko devet sati. Ako je tako tri večeri zaredom, znajte da ste pronašli svoju formulu. Blaga večera za varenje nije moda, nego najbrži način da prestanete da se borite sa sopstvenim stomakom.

Koja vam je večera najgore sela poslednjih nedelju dana, i da li ste sigurni da znate zašto

Da li je jogurt dobar za laganu večeru

Kiseli mlečni proizvodi uveče često nadimaju osetljiva creva. Probajte ih ujutru, a za večeru birajte tople, kuvane obroke

Mogu li da jedem hleb uz večeru

Možete parče integralnog tosta, dobro pečenog, ali nikako svež beli hleb. Svež kvasac uveče skoro uvek izaziva gasove

Koliko dugo treba jesti ovako da osetim razliku

Većina ljudi oseti manju nadutost već posle tri do četiri večere. Pravo smirenje creva dolazi posle dve do tri nedelje

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

