Laneno seme je pravo blago za probavu i srce, ali samo ako ga jedete na ovaj način

Upotreba lanenog semena olakšava probavu i štiti srce, ali cela zrna samo prolaze kroz telo. Primenite pravi metod i sačuvajte zdravlje.

Stvar leži u samom načinu pripreme, jer obično zrno poseduje veoma čvrstu opnu koja nesmetano prolazi kroz želudac, potpuno uskraćujući vašem telu esencijalne vitamine i minerale.

Zašto je celo zrno lana pogrešan izbor?

Kada progutate nesažvakane semenke, vaš sistem za varenje nema biološki kapacitet da razgradi njihov tvrdi spoljašnji omotač. Umesto da uspešno apsorbujete korisne omega-3 masne kiseline, te iste semenke samo protrče kroz vaš probavni trakt i napuste telo u potpuno istom obliku u kojem su i ušle.

Da li mleveni lan bolje oslobađa hranljive materije?

Da, mleveni lan efikasnije oslobađa hranljive materije jer usitnjavanje razbija tvrdu opnu semenke. Vaše telo tada može slobodno da apsorbuje vlakna, lignane i esencijalne masne kiseline koje štite zdravlje krvnih sudova i kompletno obnavljaju funkciju probavnog trakta.

Pravilna upotreba lanenog semena za dobre rezultate

Da biste zaista osetili pozitivne promene, morate pažljivo i ispravno tretirati ovu namirnicu. Najbolja praksa podrazumeva da nabavite isključivo cele semenke na meru ili u organskim radnjama, a zatim da ih usitnjavate kod kuće neposredno pre samog jela. Za taj proces savršeno će vam poslužiti najobičniji mlin za kafu ili jači secko. Obratite pažnju na način skladištenja, pošto samleveni prah ekstremno brzo gubi svoja blagotvorna svojstva ukoliko ostane izložen direktnoj toploti, vlazi ili dnevnoj svetlosti na kuhinjskoj radnoj ploči.

U studiji objavljenoj u časopisu „Journal of the American College of Nutrition“, istraživanje o bioraspoloživosti masti iz različitih oblika lana potvrđuje da konzumiranje usitnjenog semena telu obezbeđuje znatno više nivoe zdravih kiselina u krvnoj plazmi, dok konzumacija čitavih zrna to uopšte ne uspeva. Upravo zbog ovakvih naučnih činjenica, redovna upotreba lanenog semena predstavlja samu osnovu vaše antiinflamatorne dijete. Uvek čuvajte samleveni prah u staklenoj, hermetički zatvorenoj tegli duboko u frižideru.

Najbolji načini za kombinovanje sa hranom

Probajte da uspešno integrišete usitnjeno seme kroz najrazličitije dnevne obroke, pritom strogo pazeći da ne uništite dragocene materije kuvanjem ili pečenjem na previsokim temperaturama.

Uradite sledeće kako biste pametno obogatili svoju svakodnevnu ishranu:

Umešajte dve kašike praha u gusti grčki jogurt zajedno sa svežim malinama i orasima za energičan i sit početak dana.

Pospite punu kašiku preko već prohlađene jutarnje ovsene kaše neposredno pre nego što uzmete kašiku u ruke.

Dodajte svež prah u bogatu mešanu salatu pomešanu sa maslinovim uljem, zamenjujući tako kalorične krutone zdravim vlaknima.

Pomešajte prah sa tri kašike tople vode i ostavite desetak minuta da dobro nabubri, čime zapravo dobijate idealnu vegansku zamenu za jaje koja fantastično povezuje smesu za palačinke.

Ovakva upotreba lanenog semena jasno dolazi do punog izražaja tek kada formirate strogu naviku da redovno unosite preporučenu dozu, svesno izbegavajući procesirane fabričke zamene.

Kako sačuvati ove dragocene semenke od kvarenja?

Veoma je važno znati da zdravstvene prednosti lana brzo nestaju jer su zdrave masti unutar ovih sitnih semenki izuzetno osetljive na oksidaciju i veoma lako užegnu pod direktnim uticajem sobne temperature. Ukoliko iz neznanja kupujete već samleven prah u providnim kesicama koje mesecima stoje na rafovima supermarketa, ozbiljno rizikujete. Tada unosite u svoj organizam užegao proizvod koji direktno nanosi više štete vašim osetljivim ćelijama nego što im pomaže. Redovna kupovina u celom zrnu jedino je što vam stoprocentno garantuje svežinu i visoku apsorpciju svih ključnih nutrijenata.

Da li ste do sada potpuno nesvesno bacali novac konzumirajući cela zrna koja vaš organizam uopšte nije uspevao da svari i iskoristi na pravi način?

Koliko lanenog semena dnevno treba jesti?

Preporučuje se jedna do dve supene kašike samlevenog lana svakog dana. Veće količine mogu izazvati nadutost zbog visokog sadržaja dijetetskih vlakana.

Da li se laneno seme može kuvati?

Izbegavajte izlaganje visokim temperaturama jer se zdrave masti brzo uništavaju. Uvek ga posipajte i dodajte u obroke isključivo nakon završene termičke obrade.

Koliko dugo mleveni lan može stajati u frižideru?

Sveže samleven prah zadržava svoja optimalna nutritivna svojstva najviše sedam dana na hladnom mestu. Nakon toga rapidno započinje štetni proces oksidacije.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

