Leči jetru, sprečava moždani i srčani udar: Ova biljka čini čuda kada se doda u kafu, svi smo je zaboravili

Cikorija je mediteranska biljka bogata mineralima, poput cinka, magnezijuma, mangana, kalcijuma, kalijuma, kao i vitaminima A, B6, C, E, K. Vekovima je poznata po tome što blagotvorno deluje na zdravlje. Obično se dodaje u salate, njeno lišće možete pripremati isto kao i spanać, dok se koren najčešće melje i konzumira kao zamena za kafu.

Francuzi su prvi otkrili da je njen ukus veoma sličan kafi i tako masovno krenuli da je uzgajaju još u 19 veku

Ovaj beskofeinski napitak, primenjivao se u raznoraznim svrhama, u lečenju protiv bolesti jetre, da spreči moždani i srčani udar, reumatizma, žutice…

Plavičasta cikorija biljka je poreklom iz Evrope, ali već odavno je raširena u svetu. Kod nas se još naziva vodopija, plava vodopija, modrica vodoplav i konjska trava. To je višegodišnja zeljasta biljka koja obilno raste u divljini kao korov.

Ova biljka u sebi sadrži askorbinsku kiselinu, ugljene hidrate, insulin, belančevine i vitamine A I C. Obogaćena je i magnezijumom, gvožđem, kalijumom, i veoma bitnim gorkim supstancama.

Zanimljivo je da supstance lakatupikrin i laktucin imaju sedativno i analegatično delovanje. Zbog navedenih gorkih supstanci, inulinu i kalijumu. Iako se može jesti na salati, kao dodatak mnogim jelima, ona je najpoznatija kao napitak, kao zamena za kafu. Francuzi su prvi otkrili da je njen ukus veoma sličan kafi i tako masovno krenuli da je uzgajaju još u 19 veku.

Tada u odnosu na kafu, ovaj napitak je bio pristupačan svima, jer se prodavao po veoma niskoj ceni.

