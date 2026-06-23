Ledena kafa recept koji menja vaše leto: trik sa kockicama kafe zbog kog mleko nikad nije vodnjikavo niti razblaženo

Ledena kafa recept koji ne razblažuje ukus: zamrznite kafu u kockice i prelijte mlekom sa kakaom. Probajte već danas.

Tajna dobre ledene kafe nije u količini leda, već u tome da led uopšte ne bude obična voda. Ovaj ledena kafa recept rešava problem koji vam kvari svaku domaću verziju: dok kockice od vode kopne, vaše piće postaje bljutava bara. Zato kafu zamrzavate u kockice. Kako se tope, piće postaje jače, a ne slabije.

Zašto vam se domaća ledena kafa uvek razvodni

Ledena kafa, recept je jednostavan. Sipate vrelu kafu preko običnog leda i za pet minuta dobijete mlaku, vodnjikavu tečnost bez ukusa. To je najčešća greška. Rešenje je banalno, a menja sve: napravite kockice od same kafe. Tako svaki gutljaj ostaje pun do poslednje kapi u čaši.

Sastojci za frape sa kafom koji svako ima kod kuće

1 kašika instant-kafe po izboru

4 šoljice mleka

1/3 šoljice kakaa u prahu

čokoladne mrvice ili rendana čokolada za posluživanje

Ništa egzotično. Sve ovo verovatno već stoji u vašoj kuhinji.

Kako se pravi ova hladna kafa sa kakaom korak po korak

Instant-kafu stavite u vatrostalnu posudu i prelijte sa 2/3 šoljice vrele vode (160 ml). Mešajte dok se zrnca ne rastope, pa dodajte pola šoljice hladne vode (125 ml). Pripremljenu kafu sipajte u posudu za led, dovoljnu za dvanaest kockica, i ostavite u zamrzivaču oko šest sati.

Mleko sipajte u džezvu na laganoj vatri. Čim se blago zagreje, dodajte kakao i sklonite s ringle. Mešajte dok se kakao potpuno ne sjedini sa mlekom. Ne kuvajte mleko, samo ga zagrejte koliko da kakao popusti.

Razdelite kockice kafe po čašama. Prelijte ih mlekom sa kakaom i pospite rendanom čokoladom. Ko želi više, na vrh stavlja kuglu sladoleda ili kašiku umućene slatke pavlake, pa tek onda mrvice čokolade.

Koliko kalorija ima ova ledena kafa kod kuće?

Sa punomasnim mlekom, kakaom i čokoladom jedna čaša nosi otprilike 200 do 300 kalorija. Sa biljnim mlekom bez šećera i bez sladoleda spuštate je ispod 150.

Tri trika da letnji napitak sa kafom bude još bolji

Prvo, kakao birajte nezaslađen, jer čokolada na vrhu već daje dovoljno slatkoće. Drugo, mleko ohladite pre nego što ga sipate preko kockica, da se led ne topi prebrzo. Treće, kockice kafe napravite uveče i pustite ih da prenoće. Ujutru imate gotovu bazu za napitak za dve minute.

Ako pijete crnu kafu, preskočite mleko i kakao. Prelijte kockice hladnom vodom ili gaziranom, dodajte koru limuna i dobijete potpuno drugačije osveženje. Ista baza, dva napitka.

A vi, da li ledenu kafu pijete sa mlekom ili crnu sa ledom, i koji ste trik sami otkrili da vam ne bude razvodnjena? Napišite u komentarima.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

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