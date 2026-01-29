„Lek od 300 cvetova koji leči 100 bolesti“: Ovo blago narodne medicine uzima se svako jutro

Ovaj narodni „lek od 300 cvetova“ konzimirajte svakog jutra tako što ćete po jednu veliku kašiku ovog meda pojesti, pa popiti čašu vode

Maslačak kao i njegovi cvetovi se kod nas tradicionalno smatraju korovom, ali reč je o biljci koja je pravo blago. Nenadmašan je za detoksikaciju organizma.

Od cvetova maslačka narodni travari su tradicionalno pravili preparat za detoksikaciju, poznat kao „lek od 300 cvetova“ ili „lek koji leči 100 bolesti“.

Naravno da preparat na bazi cvetova maslačka, šećera, vode i limuna ne leči 100 bolesti, ali može da bude dobar saveznik u eliminisanju toksina iz organizma, posebno uz ishranu koja je bazirana na sezonskom povrću i voću.

Med od cvetova maslačka konzimirajte svakog jutra tako što ćete po jednu veliku kašiku ovog meda pojesti, pa popiti čašu vode ili ga koristite kao dodatak za čaj.

Šta je potrebno za ovaj narodni lek:

– 300 cvetova maslačka

– 3 l vode

– 3 kg šećera

– 3 limuna

Kako da ga pripremite:

Ubrane cvetove maslačka stavite pod mlaz hladne vode kako biste ih isprali od prašine i eliminisali bubice.

Stavite ih u šerpu, prelijte vodom, pa kuvajte na jakoj vatri. Kada tečnost proključa, ostavite da vri još dvadesetak minuta, pa skinite posudu sa šporeta i procedite.

U dobijenu tečnost dodajte šećer, pa kuvajte na srednje jakoj vatri dok polovina vode ne uvri. Potom dodajte limun isečen na kriške i kuvajte dok smesa ne dostigne konzistenciju ređeg meda. Iako bi mnogi pomislili da je previše šećera, treba naglasiti da se radi o smesi koja podseća na pravi med.

Skinite šerpu sa ringle, dok je med topao razlijte ga u tegle, pa kada se ohladi, zatvorite i držite na suvom i hladnom mestu.

