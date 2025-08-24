Lekar otkrio koja riba iz konzerve je najzdravija: Čuva srce, kosti i odlična je za mozak, jedite je češće

Nije svaka riba iz konzerve ista – neke su prava mala čuda za zdravlje

Konzerviranje hranu održava svežom i jestivom, pogotovo onu koja je sklona razvoju raznih patogena, a u procesu konzerviranja namirnice prolaze i proces sterilizacije.

Nutricionista dr Džes Kording kaže da je, prema mišljenju struke, najzdravija konzervirana hrana sardine, ali i druga konzervirana riba koja je pristupačan izvor proteina, ali i održiva i ne zahteva dugu pripremu ili kuvanje, prenosi Espreso.

Kako objašnjava, primena konzervirane ribe u ishrani ima brojne zdravstvene prednosti.

„Konzervirane sardine obično imaju manje žive od mnogih drugih vrsta ribe i smatraju se jednim od najboljih izbora morske hrane, pogotovo ako vam sveža nije dostupna“, rekla je dr Kording.

Kada jedemo sardine, dodaje dr Kording, unosimo veliku količinu proteina, vitamina D i protivupalnih omega-3 masnih kiselina, a maslinovo ulje daje mononezasićene masti zdrave za srce.

Stručnjaci preporučuju dve do tri porcije konzervirane ribe nedeljno, pomešano sa testeninom ili samostalno, a možete ih dodati i raznim salatama.

