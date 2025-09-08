Lekari kažu da je ovo najbolji doručak koji možete pojesti – topi salo i čuva srce

Ne mora da bude ni sporo, ni neukusno a ni komplikovano.

Najzdraviji doručak koji istovremeno topi salo i čuva zdravlje srca jeste onaj baziran na ovsenim pahuljicama, obogaćen dodacima poput čia semenki, orašastih plodova i svežeg voća. Ova kombinacija obiluje vlaknima koja pružaju dugotrajan osećaj sitosti, usporavaju varenje i pomažu u kontroli telesne težine. Uz to, zdrave masti i antioksidansi podržavaju kardiovaskularni sistem i opšte zdravlje organizma.

Ovas, ili zob, jedna je od najzdravijih žitarica, bogata vitaminima, mineralima i vlaknima. Nutricionisti je često preporučuju jer ne samo da daje energiju za početak dana, već i pomaže u regulaciji nivoa šećera i holesterola u krvi. Vlakna, posebno beta-glukan, stvaraju osećaj sitosti, što znači da ćete duže biti bez napada gladi i lakše ćete izbegavati nepotrebne grickalice tokom dana.

Moćni dodaci koji prave razliku

Sama ovsena kaša je odlična, ali pravi „šampionski“ doručak nastaje dodavanjem pravih sastojaka. Evo nekoliko predloga koji će vaš obrok podići na viši nivo:

Čia semenke ili laneno seme: Pune su omega-3 masnih kiselina, vlakana i antioksidanasa i dodatno produžavaju osećaj sitosti i neguju zdravlje creva.

Orašasti plodovi: Bademi, orasi ili lešnici dodaju zdrave masti i proteine, što je ključno za rad mozga i održavanje mišićne mase.

Sveže voće: Bobičasto voće, banane ili iseckane jabuke ne samo da daju prirodnu slatkoću, već su i prepuni vitamina i antioksidanasa koji jačaju imuni sistem.

Cimet i med: Malo cimeta može podstaći metabolizam, dok domaći med nudi bolje nutritivne vrednosti od rafinisanog šećera.

Kako najlakše i najbrže pripremiti ovaj obrok?

Najbolje od svega je što ovaj doručak ne zahteva mnogo vremena, a može se pripremiti i unapred. Metoda „ovsenih pahuljica preko noći“ je idealna za sve koji su ujutru u žurbi. Jednostavno pomešajte tri kašike ovsenih pahuljica, kašičicu čia semenki, 150 ml biljnog mleka ili jogurta i malo meda u staklenoj tegli. Ostavite u frižideru preko noći. Ujutru samo dodajte sveže voće i orašaste plodove i vaš zdrav i ukusan doručak je spreman za poneti.

Na taj način, bez mnogo muke, započinjete dan kao pravi šampion!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com