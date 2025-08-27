Lekari kažu da je ovo najzdravije voće na planeti – leči srce, hrani mozak i čisti organizam

Tajna dugog i zdravog života krije se u ovom voću – stručnjaci ga preporučuju svima

Urme se smatraju najzdravijim voćem koje je obogaćeno raznim vrstama lekovitih materija.

Odličan su izvor prirodnih vlakana koje imaju važan uticaj na naš organizam.

Prirodni šećer koji se nalazi u urmama je savršena alternativa običnom šećeru. Lako se vare i smanjuju osećaj gladi.

Po svom sastavu urme su prava prirodna multivitaminska bomba, koju mogu koristiti deca i odrasli. Od anemije, preko visokog krvnog pritiska, holesterola, gotovo da nema stanja u kom one ne pomažu.

Odličan izvor gvožđa

Anemični pacijenti trebalo bi da jedu što više urmi, jer su one odličan izvor gvožđa. 100 gr urmi sadrži oko 0,90 gvožđa, što je oko 11 odsto preporučene dnevne vrednosti. Gvožđe, kao deo hemoglobina unutar crvenih krvnih zrnaca, određuje nosivost kiseonika u krvi. Najviše potrebe za gvožđem imaju deca u pubertetu i trudnice.

Vitamini za oči

S obzirom na to da sadrže lutein i zeaksantin urme se nazivaju vitaminima za oči. Lutein i zeaksantin su posebno važni za mrežicu i makulu oka, jer potpomažu ćelije epitela za dobar vid i mogu da spreče oštećenje makule, koje se javlja u starosti. Zato ako želite da sačuvate dobar vid treba da jedete što više urmi.

Reguliše telesnu težinu

Zbog visokog udela hranjivih materija, urme kod čoveka izazivaju osećaj sitosti i olakšavaju gubitak težine. Ako na prazan stomak uzmete urmu, ona će regulisati rad creva i organizmu dati potrebni šećer. Urme nemaju holesterola, ali imaju dosta šećera, pa biste se od preteranog uzimanja hurmi mogli ugojiti. Kilogram urmi sadrži blizu 3.000 kalorija što predstavlja minimum dnevnih potreba čoveka koji je aktivan ceo dan.

Snižava holesterol

Urme imaju sposobnost da smanje nivo LDL neželjenog holesterola u telu. Zato je ovo izvrsna hrana za ljude s visokim holesterolom, koji uzrokuje masne naslage u arterijama koje dovode do stvaranja krvnih ugrušaka i drugih srčanih bolesti.

Jačanje srca

Osobe za slabim srcem mogu koristiti ovo neverovatno voće. Tokom noći potopiti urme sa semenkama u vodu. Ujutro ukloniti semenke iz urmi, samleti ih u blenderu zajedno s vodom u kojoj su tokom noći stajale. Ovaj lek uzimati nekoliko puta dnevno kako bi se ojačalo srce.

Hrana za mozak

Urme sadrže fosfor, a on igra važnu ulogu kao hrana za mozak. Iz tog razloga se urme preporučuju u ishrani osoba koje se bave intelektualnim radom.

Energetski stimulans

Urme su veliko energetsko pojačalo, jer sadrže prirodne šećere kao što su glukoza, saharoza i fruktoza. Maksimalan energetski učinak iz urmi izvući ćete ako ih pomešate s mlekom. Ovaj hranljivi obrok ima vrlo malo kalorija, a dosta energetske vrednosti.

Povećava seksualnu izdržljivost

Pregršt urmi potopiti u kozije mleko i ostaviti da stoji tokom noći. Ujutro urme izmiksati s mlekom, dodati med i kardamu (vrsta začina) i piti. Ovaj sirup mogu piti osobe oba pola, jer on jača telo i povećava nivo energije.

Jača zubnu gleđ

Urme sadrže fluor, koji je bitan mineral u borbi protiv karijesa, jer sprečava dalje kvarenje zuba.

Veruje se da urme imaju dejstvo u lečenju raka, za šta je zaslužan element selen kojeg ima u urmama. Urme su dobre za lečenje jetre i čišćenje organizma od otrovnih materija.

