Ako ste neko ko vodi računa o svom zdravlju ove namirnice ne bi trebalo da imate za doručak na svom tanjiru.

Lekari kažu da ove 3 namirnice nikad ne treba jesti za doručak – pravi su otrov za telo.

Kad je reč o doručku, verovatno si navikao da jedeš isto svako jutro — hleb, žitarice, možda jogurt ili voće.

Ali nutricionisti upozoravaju da postoje tri namirnice koje bi trebalo izbegavati na prazan stomak. One ti mogu usporiti metabolizam, izazvati skok šećera u krvi ili ti dati osećaj umora i gladi mnogo pre ručka, prenosi still.kurir.rs.

Umesto da ti daju energiju, ove namirnice rade upravo suprotno. Prave ti nelagodu, podstiču nezdrave navike i čak mogu otežati tvoje ciljeve kada je u pitanju mršavljenje i osećaj sitosti tokom dana.

1. Slatke žitarice i „energetske“ pahuljice

Iako izgledaju “zdravo”, mnoge žitarice su pune šećera i rafinisanih ugljenih hidrata. One brzo daju energiju — ali je još brže uzimaju, zbog čega se osećaš umorno i gladno već sat vremena kasnije. To znači da ćeš tokom jutra posezati za grickalicama, šećerom i kofeinom samo da bi “preživeo” do ručka.

2. Voćni sokovi i “zdravi” napici

Sveže ceđeni ili kupovni voćni sok može delovati kao pametan izbor. Međutim, često sadrži previše šećera bez vlakana koja bi usporila njegov ulazak u krvotok. Bez vlakana iz celog voća, šećer se brzo apsorbuje, izazivajući nagli skok i pad šećera u krvi. A to opet znači nagli osećaj gladi i raspoloženje koje varira.

3. Peciva i beli hleb

Peciva, kroasani, beli hleb — sve to izgleda primamljivo i brzo se sprema, ali su uglavnom napravljeni od prerađenog brašna bez nutritivnih vlakana i proteina. Takav doručak brzo „sagori“ i dovodi do osećaja da “morate nešto još da jedete” pre podne. Dugoročno, to može da utiče na tvoju težinu i energiju tokom dana.

Ako želiš da ti doručak bude stalan izvor energije, da ti metabolizam radi bolje i da duže budeš sit, najbolje je birati proteine, zdrave masti i vlakna — na primer jaja, ovsene pahuljice sa semenkama ili jogurt sa orašastim plodovima.

Ove tri namirnice možda jesu praktične i ukusne, ali nisu dobar početak dana ako ti je cilj bolje zdravlje, stabilan šećer u krvi i kontrola apetita.

