Lekari otkrivaju idealnu količinu mleka koju treba popiti dnevno, za zdravo srce, ali i vitku liniju

Mleko je među najpopularnijim namirnicama na svetu zahvaljujući izvoru kalcijuma, proteina i vitamina. Ipak, prekomerni unos može doneti neočekivane probleme, pa lekari savetuju da količinu prilagodimo individualnim potrebama.

Španska Fondacija za srce ističe da će već 200–250 mililitara mleka dnevno zadovoljiti potrebe većine zdravih odraslih osoba. To je otprilike jedna standardna čaša, dovoljno da obezbedi ključne nutrijente bez preteranog opterećenja organizma.

Američke dijetalne smernice za period 2020–2025. godine preporučuju do tri porcije mlečnih proizvoda dnevno. Ipak, naglašava se da punomasni proizvodi mogu doprineti povećanju lošeg holesterola, pa se savetuje izbor obranog ili delimično obranog mleka kao zdravije alternative.

Ko treba da pazi na unos mleka

Nisu svi jednako tolerantni na mlečne sastojke. Posebnu pažnju moraju obratiti osobe koje imaju:

netoleranciju na laktozu

galaktosemiju

alergiju na mlečne proteine

povišen holesterol ili probleme s težinom

Umesto svežeg mleka, oni mogu birati fermentisane proizvode poput jogurta ili sireva s niskim udelom laktoze, kao i obrano mleko koje sadrži manje masti.

Prateći ove smernice i prilagođavajući dnevnu dozu mleka svojim zdravstvenim potrebama, osiguraćete da ostane dragocen izvor hranljivih materija bez neželjenih efekata.

