Lekari tvrde da je ovo najbolja zamena za kuhinjsku so, čuva srce i drži pritisak pod kontrolom

Ova so je dobar izbor za ljude koji pokušavaju da smanje unos natrijuma

Natrijum sam po sebi nije štetan, ali ako ga unosimo u velikim količinama preko kuhinjske soli, može dovesti do povišenog pritiska u krvi i drugih kardiovaskularnih problema. U nastavku saznajte o popularnim zamenama za kuhinjsku so, njihovim prednostima i zašto bi određene grupe ljudi ipak trebalo da ih izbegavaju.

Zamena za kuhinjsku so je svaki proizvod koji smanjuje sadržaj natrijuma u ​​hrani dok istovremeno stvara sličan slan ukus. Zamene se već mogu naći na tržištu i kod nas, ali Health navodi da američka Uprava za hranu i lekove planira da odobri upotrebu takvih zamena u industriji u cilju smanjenja unosa natrijuma u ​​zemlji u kojoj 90 odsto stanovništva konzumira prevelike količine ovog minerala. Još nije sasvim jasno koje će se zamene koristiti u industriji.

Popularne zamene za so

Kada govorimo o zamenama soli, obično se radi o mešavini natrijum hlorida i drugog jedinjenja kao što je kalijum hlorid. Kalijum hlorid se takođe može dobiti iz morske vode ili mineralnih stena, a meša se sa natrijum hloridom u različitim proporcijama kako bi se sprečili štetni efekti velikih količina natrijuma, navodi WebMD. Dnevna preporučena doza kalijuma je veća od one natrijuma, što ovu so čini dobrim izborom za ljude koji pokušavaju da smanje unos natrijuma. Može se koristiti za pripremu hrane kao i obična kuhinjska so. Nedostatak je što takva so često nije jodirana kao kuhinjska so koju inače koristimo, pa je važno obezbediti dovoljno joda kroz ishranu.

Druge popularne zamene za so su natrijum malat, koji sadrži natrijum, ali u manjim količinama od natrijum hlorida, granule morskih algi i sušena i mlevena biljka Salicornia, takođe poznata kao zelena so. Ova biljka raste na staništima u blizini mora i okeana i za rast koristi slanu vodu. Takođe sadrži natrijum, ali u manjim količinama, prema Eating Well. Još jedna popularna zamena za so odavno je na lošoj reputaciji, ali sada znamo da nije opasna po zdravlje ako se konzumira u preporučenim količinama. To je mononatrijum glutamat ili MSG, koji se takođe koristi kao pojačivač ukusa. Healthline navodi da je 1960-ih objavljena studija koja je sugerisala njegovu toksičnost, ali se pokazalo da je bila loše sprovedena. Danas je MSG poznat kao bezbedan, a to potvrđuju i Američka uprava za hranu i lekove (FDA) i Evropska agencija za bezbednost hrane (EFSA).

Prednosti upotrebe zamene za so

Ideja koja stoji iza takvih zamena za so je smanjenje potrošnje natrijuma, koji u velikim količinama izaziva zdravstvene probleme koji mogu dovesti do srčanog i moždanog udara. Evropsko kardiološko društvo predstavilo je rezultate studije objavljene 2021. godine u časopisu New England Journal of Medicine. Prethodna istraživanja su pokazala da zamene za so na bazi kalijum hlorida mogu sniziti krvni pritisak, ali uticaj na bolesti srca, šanse za moždani udar i smrtnost nije istražen.

U ovom istraživanju fokus je bio upravo na tome, a u studiji koja je trajala skoro pet godina bila je uključena oko 21 hiljada ispitanika. Učesnici su podeljeni u dve jednake grupe, gde je jedna služila kao kontrola i konzumirala kuhinjsku so, odnosno natrijum hlorid, a druga mešavinu natrijum hlorida i kalijum hlorida u odnosu 3:1.

Prosečna starost ispitanika bila je 65,4 godine, a 72,6 odsto njih imalo je istoriju moždanog udara, a 88,4 odsto imalo je istoriju visokog krvnog pritiska. Tokom skoro petogodišnjeg perioda, verovatnoća od moždanog udara se smanjila, kao i šansa za druge epizode ​​povezane sa zdravljem srca i broj smrtnih slučajeva.

Ko treba da izbegava ove proizvode?

Iako zamene za so pokazuju dobre rezultate u smanjenju šansi za kardiovaskularne probleme i moždani i srčani udar, ima onih koji bi trebalo da se konsultuju sa lekarom pre upotrebe. „Kalijum hlorid može biti štetan za ljude sa oboljenjem bubrega ili za ljude sa srčanim oboljenjima koji uzimaju određene lekove poput diuretika jer može izazvati hiperkalemiju – previše kalijuma u ​​krvi“, rekla je nutricionistkinja Veronika Rous. Neki ljudi mogu takođe iskusiti neželjene efekte kao što su glavobolja ili grčevi u stomaku, dodaje on, a nakon upotrebe može se javiti metalni ukus u ustima.

Kao što je već pomenuto, kuhinjska so je često obogaćena jodom i služi kao važan izvor ovog esencijalnog minerala. Rouse je istakla da je nedostatak joda bio češći pre nego što je dodat u so 1920-ih, i da bi konzumiranje manje joda moglo povećati rizik od disfunkcije štitne žlezde.

