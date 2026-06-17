Lekovita svojstva ove biljke kriju više vitamina C od pomorandže, a recept za sirup koji čuva creva i jetru koristi se vekovima

Lekovita svojstva ove biljke poznata su vekovima. Saznajte koliko vitamina nosi i napravite sok, čaj i sirup kod kuće.

Crvena bobica veličine zrna grožđa nosi više vitamina C od pomorandže iste težine. To su lekovita svojstva ove biljke koja narod poznaje vekovima, a izreka „zdrav ko dren“ nije nastala slučajno. Ova nenametljiva voćka godinama stoji u zadnjem redu, iza maline i borovnice, iako po koncentraciji minerala nadmašuje mnogo poznatije sorte.

Zašto se kaže „zdrav ko dren“

Dren u sebi nosi tanin, pektin i čitav niz organskih kiselina. Tu je i gusta zaliha minerala: kalijum, cink, magnezijum, bakar, kalcijum i gvožđe. Ti minerali su u plodu drena zbijeniji nego kod većine drugog voća koje smatramo zdravim. Zato jedna šaka drenjina vredi koliko cela činija nekih popularnijih bobica.

Koje su zaista blagodeti drena za organizam

Lekovita svojstva ove biljke i blagodeti drena u narodnoj medicini vežu se pre svega za varenje. Veruje se da pomaže kod proliva i nemirnih creva, jer tanin steže sluzokožu. Tradicija ga koristi i protiv hemoroida, upale grla, anemije i povišenog šećera. Narod ga daje i osobama sa tegobama na jetri i bubrezima.

Nauka ovde nudi oprezan ali ohrabrujući odgovor. Antocijani, crveni pigmenti koji boje plod, deluju kao snažni antioksidansi. Prema pregledu objavljenom u časopisu „Nutrients“, istraživanje o antocijanima iz ploda drena navodi da oni mogu povoljno delovati na srce, mozak, bubrege i jetru. To su naznake iz studija, ne čvrste medicinske preporuke, pa dren tretirajte kao dopunu, a ne kao zamenu za lek.

Koliko vitamina C ima dren

Dren u istoj količini sadrži više vitamina C nego pomorandža. Uz to nosi gust spoj minerala i organskih kiselina, što ga svrstava među najbogatije domaće voćke za jačanje imuniteta.

Sok od drena koji se pravi bez kuvanja

Najlakši način da iskoristite lekoviti dren jeste hladan sok. Treba vam kilogram samlevenog ploda, dva litra vode i šećer po ukusu. Samleveni dren prelijte vodom i zasladite da ublažite oporu, gorkastu notu. Ostavite tečnost da odstoji dvadeset četiri sata, pa procedite i pijte rashlađeno.

Čaj od drena za grlo i creva

Čaj traži deset grama suvog cveta, lista ili ploda i dva decilitra vode. Prelijte biljku vodom i stavite na vatru dok ne provri. Posle ključanja smanjite na srednju vatru i ostavite minut do dva. Sklonite, poklopite i pustite da odstoji dvadesetak minuta. Procedite i pijte dok je topao, kada najviše prija grlu.

Sirup od drena za celu godinu

Sirup je način da blagodeti drena sačuvate i preko zime. Potrebno je dva kilograma očišćenih drenjina, dva litra vode, tri kesice limuntusa i četiri do pet kilograma šećera, zavisno od količine soka.

Operite i očistite plodove, pa ih kuvajte dok ne pobele

Procedite dobijeni sok, dodajte limuntus i šećer prema količini tečnosti

Vratite na šporet i kuvajte uz stalno mešanje dok ne proključa

Gustu smesu prelijte u sterilisane flaše i dobro zatvorite

Čuvajte ga na hladnom i pijte razblaženo vodom. Jedna kašika u čaši hladne vode leti gasi žeđ bolje od kupovnih sokova.

Imate li u porodici recept za dren koji se prenosi s kolena na koleno? Napišite kako vaša baba sprema sirup, voleli bismo da uporedimo gramaže.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

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