Stari pčelar otkrio istinu o medu: Bagremov i livadski su odlični, ali ovo je jedini pravi lek!

Lekoviti med ne meri se bojom tegle. Jedna kašika kestenovog dnevno radi posao koji bagrem i livada ne mogu, evo zašto.

Pravi lekoviti med nije onaj najsvetliji u tegli, nego onaj od kog vam se pri prvom gutljaju malo skupe obrazi. Stari pčelari iz okoline Despotovca to znaju decenijama, ali kupcima retko kažu jer se gorak med slabije prodaje.

Bagremov med je sjajan za decu i osetljiv stomak. Livadski je univerzalan, mirisan, dobar za svaki dan. Ali kad krene jesenja prehlada i kad lekar pomene povišen pritisak ili slabe vene, ove dve vrste meda neće odraditi posao koji odrađuje kestenov.

Zašto je kestenov med jači od bagremovog

Kestenov med ima više od četiri puta veću količinu polifenola u poređenju sa bagremovim. To su jedinjenja koja deluju kao antioksidansi i podržavaju krvne sudove.

Boja je tamna, skoro mahagoni, ukus blago gorak, a kristalizacija spora, što su znaci da pred sobom imate pravi kestenov lekoviti med, a ne mešavinu.

Suplementi tu ne pomažu mnogo. Kašika ovog meda ujutru, na prazan stomak, daje koncentraciju zaštitnih jedinjenja koju kapsule retko dostižu.

Šta kaže nauka o medu kao leku

Antibakterijsko delovanje meda nije marketing. Prema pregledu objavljenom u časopisu „Frontiers in Pharmacology“, istraživanje o terapijskim svojstvima različitih sorti meda pokazuje da tamne sorte, posebno kestenov i med od heljde, imaju značajno veću antioksidativnu aktivnost od svetlih.

To ne znači da bagrem ne vredi. Znači da kad birate med za zdravlje, a ne za palačinke, boja vam je prvi orijentir.

Koliko meda dnevno je dovoljno

Jedna do dve kašičice ujutru i jedna uveče, najviše. Med je i dalje šećer, oko 80 odsto. Ko ima dijabetes ili problem sa pritiskom, neka pre uvođenja konsultuje lekara, posebno kod hroničnih terapija.

Kako razlikovati pravi kestenov od lažnog

Ljudi gledaju cenu, a ne ukus.

Pravi kestenov med ima izrazitu gorčinu u završnici, miris koji podseća na vlažnu šumu i tamnu, gotovo crvenkastu boju kad ga prelijete u staklo.

Kristalizuje sporo, ponekad tek posle godinu dana, i to u krupne kristale. Ako se kašika sjajno sliva i ukus je previše sladak, verovatno gledate mešavinu sa suncokretovim ili šećernim sirupom.

Bagremov i livadski imaju svoje mesto

Bagremov med je najbolji izbor za smirivanje nadraženog grla kod dece i za ljude sa osetljivim varenjem. Livadski je dobar za svakodnevnu energiju i blagi imuni boost tokom zime. Kestenov dolazi kad treba ozbiljnije, kod ponavljajućih infekcija, slabih vena ili oporavka posle iscrpljenosti.

Najveći problem nije izbor sorte. Problem je što većina kupuje med u supermarketu i očekuje efekat domaćeg. To dvoje nema nikakve veze.

Gde kupiti proveren lekoviti med

Direktno od pčelara, sa etiketom koja navodi mesto pčelinjaka i godinu vrcanja. Sajmovi meda u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu održavaju se svake jeseni i tu možete probati pre nego što platite. Cena pravog kestenovog je obično 30 do 50 odsto viša od bagremovog, i to je realno.

A vi, koju sortu držite u kuhinji i da li ste ikada probali pravi kestenov med iz istočne Srbije

Da li je kestenov med bolji od manuka meda

Po antioksidansima kestenov je vrlo blizu, a po ceni i dostupnosti znatno povoljniji za srpsko tržište. Manuka ima jači antibakterijski faktor.

Može li dijabetičar da jede med

Med podiže šećer u krvi i zahteva oprez. Pre uvođenja u ishranu kod dijabetesa, obavezno konsultujte lekara ili nutricionistu.

Kako se čuva med da ne izgubi lekovitost

U staklenoj tegli, na sobnoj temperaturi, daleko od direktne svetlosti. Nikada ga ne zagrevajte iznad 40 stepeni jer gubi enzime.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

