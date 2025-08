Letnje čudo za zdravlje: Čisti organizam, štiti srce i topi salo, ali samo ako ga jedete ovako

Voće je najbolji saveznik u letnjim danima

Tokom letnjih vrućina, mnogi posežu za hladnim napicima, brzom hranom i – kafom čim otvore oči. Međutim, dr Petar Borović upozorava da je to potpuno pogrešan pristup ako želimo da budemo zdravi i da leto iskoristimo za oporavak tela.

Gostujući na Prvoj televiziji, dr Borović je poručio da bi prvo pravilo trebalo da bude – ne lekovima ako nije nužno! Umesto toga, fokus bi trebalo da bude na ishrani, voću, povrću i zdravim navikama.

„Znamo dosta, ali ne primenjujemo. U staroj Kini seoski lekar je dobijao platu samo dok su svi bili zdravi. Danas toga nema – a trebalo bi! Hrana treba da nam bude lek, a ne da odmah posežemo za tabletama“, rekao je dr Borović.

Kafa? Ne, hvala!

Prema njegovim rečima, kafa je „čista otrovna baza“. „Kofein kratkoročno digne raspoloženje, ali onda dolazi pad. Mleko u kombinaciji s kafom pravi smesu koju želudac ne zna da obradi. Nema tu ničeg korisnog“, tvrdi on, dodajući da kafa može doprineti problemima sa dojkama i da „spušta grudi“.

Dan treba početi – vodom!

„Prva stvar ujutru treba da bude voda. Ljudi to zaboravljaju, a ujutru imamo najviše moždanih i srčanih udara – upravo zato što ne razvodnimo krv, već odmah navalimo na kafu. Voda hladi organizam, jača imunitet, hidrira i podmlađuje“, rekao je dr Borović i istakao da čak 80% ljudi u Srbiji ne unosi dovoljno tečnosti.

Voće je najbolji saveznik u letnjim danima

Letnje voće ne samo da osvežava, već štiti i od ozbiljnih bolesti.

„Maline, lubenice, kajsije, dinje – pravo su blago. Elaginska kiselina iz malina deluje protiv raka, sulforafan iz brokolija je čudo! Voće treba jesti više puta dnevno, 400 do 500 grama dnevno je idealno“, kaže dr Borović.

Voće treba jesti odmah nakon vode – bez pauze. „Zaboravite priče o čekanju 20 minuta. Voda ostaje u stomaku samo 20 sekundi. Znači – voda, pa odmah voće“, ističe doktor.

Za preplanuli ten – kajsije i maslinovo ulje

Za one koji žele da zadrže lepu boju posle letovanja, dr Borović ima trik: „Kajsije, šargarepa, dinja, maslinovo ulje i limun – to je prava kombinacija. Namažite tu smesu i na kožu i kosu. Rimljanke su to radile i imale su savršenu kosu. Ostavite pola sata da se upije – boja će duže trajati, a koža biti nahranjena.“

Voće pere zube, čuva srce i topi kilograme

„Jagode izbeljuju zube, lubenica ima likopen koji štiti od raka i ne goji, jer ima puno vode i malo kalorija. Ako popijete 5-6 čaša sobne vode dnevno, možete sagoreti i do 350 kalorija. To je efikasnije od bilo koje dijete“, tvrdi dr Borović.

Kako prati voće?

Sve voće kupljeno na pijaci treba potopiti u toplu vodu s malo soli – od 7 do 10 minuta. Na taj način se uklanjaju pesticidi i bakterije. Tako se stomak neće nadimati i smanjuje se rizik od trovanja hranom.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com