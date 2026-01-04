List čuvarkuće jela svako jutro pre doručka i kafe: Evo šta joj se desilo sa telom posle 30 dana

List čuvarkuće blagotvorno deluje na ceo organizam. Sjajna mešavina čuvarkuće, limuna i meda od davnina se koristi kao narodni lek.

List čuvarkuće naročito je delotvoran ako se kombinuje sa medom i limunom. Rezultat je iznenadio čak i lekare!

Čudesna biljka čuvarkuća delotvorna je za razne kožne probleme pri spoljašnjoj upotrebi. Međutim, vrlo je efikasna i kada se jede.

Osim što je dobra za imunitet, njeni sveže zdrobljeni listovi ili sveže isceđen sok blagotvorno deluju na bradavice. Odličan je lek za čireve, rane i opekotine, kurje oči, sunčeve pege, kao i na bolna mesta nastala od gihta ili uboda insekta.

Evo šta se događa umesto obloga pojedemo list čuvarkuće:

Pokazalo se da je čuvarkuća naročito delotvorna ako se kombinuje s medom, i to za jačanje imuniteta, cista, lošeg varenja, a posebno je dobra za zatvor.

Iseckajte 300 g svežih listova čuvarkuće i pomešajte sa 500 g meda, preručite u teglu, poklopite, zamotajte u foliju i držite u frižideru.

Svako jutro pola sata pre doručka i kafe uzmite jednu kašiku. Preporučuje se i da pola sata nakon ovog eliksira ne jedete i ne pijete ništa.

Ova sjajna mešavina podstiče i izbacivanje otrova iz organizma.

Kao i kod svih alternativnih lekova, i ovde se treba pre konzumiranja konsultovati s lekarom.

