Jela je list čuvarkuće svako jutro pre doručka, posle mesec dana se nije prepoznala u ogledalu

List čuvarkuće svako jutro natašte menja telo brže nego što mislite. Probajte 30 dana i pratite kako koža, varenje i energija reaguju.

Jedan list čuvarkuće svako jutro ujutru, pre prve kafe i pre doručka. Toliko je trebalo da se posle mesec dana telo jedne žene iz okoline Kragujevca promeni do te mere da su je komšinice pitale kod kog je kozmetičara. Bez tableta, bez čajeva u kesicama, bez skupih dodataka. Samo mesnati listić koji raste u saksiji na prozoru kod skoro svake bake u Srbiji.

Priča zvuči kao bajka, ali narodna medicina je o ovoj biljci ćutala predugo. Vreme je da se kaže šta se zaista dešava kada je uzimate redovno.

Zašto baš čuvarkuća, a ne aloja

Aloja je postala marketinški brend, čuvarkuća je ostala tiha narodna tajna. Lekovita čuvarkuća (Sempervivum tectorum) sadrži tanine, sluzi, jabučnu i mravlju kiselinu, kao i flavonoide. Naše bake su je decenijama stavljale na rane, opekotine, ujede insekata i upale uha. Ono što se manje zna, list se može i žvakati.

Šta je čuvarkuća i kako se koristi natašte

Čuvarkuća je sukulent koji raste na krovovima i stenama, otporan na sušu i mraz. Za jutarnji ritual uzmite jedan srednji list, isperite ga, skinite tanku opnu sa donje strane i sažvaćite ga polako, pet do deset minuta pre doručka. Sok je sluzav, blago kiselkast, nije neprijatan.

Šta se dešava u telu posle 30 dana

Ako uzimate list čuvarkuće svako jutro, najpre reaguje varenje. Sluzi iz lista oblažu želudac i creva, pa nadutost i osećaj težine posle obroka popuštaju već u prvoj nedelji. Čuvarkuća na prazan stomak deluje blago laksativno, što znači redovnu stolicu bez grčeva.

Posle dve nedelje primećuje se koža. Tanini stežu pore, a flavonoidi smiruju upale, pa akne na bradi i čelu prestaju da se javljaju u istom ritmu. Lice deluje manje umorno, podočnjaci blede. Žena iz uvodne priče tvrdi da je posle 28 dana skinula tri kilograma, ne zato što je manje jela, već zato što je telo prestalo da zadržava vodu.

Šta kaže nauka, a šta narodno iskustvo

Hemijska analiza pokazuje da listovi sadrže polifenole sa antioksidativnim dejstvom, što potvrđuje i pregled objavljen u časopisu „Journal of Ethnopharmacology“, istraživanje o fitohemijskom sastavu roda Sempervivum koje opisuje antiinflamatorni potencijal biljke. Narodno iskustvo ide korak dalje i pripisuje joj smirenje gorušice, snižavanje pritiska i bolji san. Tu treba biti oprezan, ovo nije lek, već dodatak.

Kome se ne preporučuje

Trudnice, dojilje i osobe na terapiji za razređivanje krvi treba da se konsultuju sa lekarom. Ko ima osetljiv želudac neka počne sa pola lista i prati reakciju. Veće količine mogu izazvati proliv, jer biljka deluje prečišćavajuće.

Da li je dovoljan jedan list dnevno

Da. Jedan srednji list ujutru natašte, tokom 30 dana, pa pauza od dve nedelje. Ovo nije biljka koja se uzima doveka, telo voli ritmove.

Može li se čuvarkuća uzimati uz lekove za pritisak

Samo uz saglasnost lekara, jer može pojačati dejstvo nekih antihipertenziva i izazvati pad pritiska

Da li sok čuvarkuće peče želudac

Kod većine ljudi ne peče, ali osobe sa čirom ili gastritisom treba prvo da probaju manju količinu

Kako čuvarkuća utiče na kožu lica

Smiruje upale, sužava pore i ujednačava ten posle dve do tri nedelje redovne primene iznutra ili spolja

Da li biste probali list ujutru ili vam je sama pomisao odbojna? Napišite u komentarima da li u vašoj porodici postoji neki zaboravljeni narodni recept koji ste videli da stvarno radi

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

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