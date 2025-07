Ljudi sa ovom krvnom grupom ne bi smeli da piju kafu: Saznajte da li ste među njima?

Konzumiranje određenih namirnica na osnovu vaše krvne grupe može poboljšati zdravlje i pomoći u upravljanju težinom

Koncept dijeta prema krvnim grupama prvobitno je predstavio dr. Džejms L. D’Adamo. Njegov sin, dr. Piter J. D’Adamo, popularizovao je ovu dijetu u svojoj knjizi „Eat Right 4 Your Type“. On tvrdi da su različite krvne grupe evoluirale u različitim periodima naše genetske istorije te da vaša krvna grupa treba određivati šta ćete jesti i kako vežbati, piše Healthline.

Koje napitke treba piti koja krvna grupa?

Dijete prema krvnim grupama su sistem ishrane koji kategoriše namirnice kao korisne, neutralne ili štetne. Bazira se na krvnoj grupi osobe i drugim faktorima. Dijeta prema krvnim grupama takođe daje smernice za odabir napitaka na osnovu vaše krvne grupe.

Krvna grupa O

Plazma sadrži anti-A i anti-B antitela, ali površina crvenih krvnih zrnaca ne sadrži A ili B antigene. Budući da ti antigeni nisu prisutni, osoba bilo koje ABO krvne grupe može primiti ovu krvnu grupu.

Dijeta za krvnu grupu O

Naglasak je na visokoproteinskoj hrani, dok se žitarice, grašak i mlečni proizvodi ograničavaju. Temelji se na ideji da ljudi sa krvnom grupom O imaju probavni sistem koji je najbolje prilagođen za probavu životinjskih proteina.

Preporučeno:

sok od crne trešnje

sok od guave

sok od manga

Nije preporučeno:

sok od kupine

kokosovo mleko

sok od mandarine

pivo

kafa

destilovana alkoholna pića

crni čaj

Krvna grupa A

Površina crvenih krvnih zrnaca sadrži A antigen, a plazma ima anti-B antitelo. Anti-B antitelo napalo bi krvne ćelije koje sadrže B antigen.

Dijeta za krvnu grupu A

Fokusira se na povrće, voće i žitarice, dok se meso i mlečni proizvodi minimalizuju. Temelji se na uverenju da osobe s krvnom grupom A imaju osetljiviji imuni sistem i najbolje im odgovara vegetarijanska ishrana.

Preporučeno:

Alkalni voćni sokovi poput razređenog koncentrata soka od crne trešnje

Probava mlečnih proizvoda navodno je teška za osobe s krvnom grupom A, no određene vrste mlečnih proizvoda mogu biti prihvatljive, uključujući:

jogurt

kefir

kozje mleko

Nije preporučeno:

sok od narandže

sok od papaje

sok od mandarine ili paradajza

pivo

Krvna grupa B

Površina crvenih krvnih zrnaca sadrži B antigen, a plazma ima anti-A antitelo. Anti-A antitelo napalo bi krvne ćelije koje sadrže A antigen.

Dijeta za krvnu grupu B

Uključuje ravnotežu mesa, povrća, voća, žitarica i mlečnih proizvoda. Temelji se na ideji da osobe s krvnom grupom B imaju robustan probavni sistem i mogu jesti raznoliku hranu.

Preporučeno:

sok od brusnice

sok od ananasa

sok od papaje

Nije preporučeno:

kokosovo mleko

sok od nara

sok od paradajza

Krvna grupa AB

Crvena krvna zrnca sadrže i A i B antigene, ali plazma ne sadrži anti-A ili anti-B antitela. Osobe s krvnom grupom AB mogu primiti bilo koju ABO krvnu grupu.

Dijeta za krvnu grupu AB

Uključuje kombinaciju hrane iz dijeta za krvnu grupu A i B. Dijeta za AB krvnu grupu temelji se na uverenju da osobe s krvnom grupom AB mogu imati koristi od obe dijete jer je njihova krv mešavina oba tipa, piše Health.

Preporučeno:

čaj od kamilice

sok od trešnje

voda s limunom

jogurt

kefir

Nije preporučeno:

sok od guave

sok od manga

sok od narandže

kofein

alkohol

