Nikako ne bacajte ljuske od crnog luka: Napravite prirodni lek koji jača imunitet i čisti krvne sudove

Ljuske crnog luka kriju moćan kvercetin koji direktno jača imunitet i krvne sudove. Skuvajte ovaj prirodni lekoviti napitak još danas.

Ljuske crnog luka obično završe u kanti, a zapravo su bogatije kvercetinom i mineralima od same glavice.

Ono što su naše bake intuitivno znale, nauka danas samo potvrđuje – ovaj „otpad“ je jedan od najjačih prirodnih čistača organizma.

Sledeći put kada budete čistili luk za ručak, nemojte bacati ljusku.

Uz par jednostavnih trikova, ona postaje baza za pravi domaći eliksir koji vraća energiju i čuva imunitet.

Zašto su ljuske crnog luka neprikosnovene za zdravlje

Taj zlatni omotač koji bacamo zapravo je pun specifičnih antioksidanasa koji čuvaju naše ćelije.

U njemu se krije kvercetin, prirodni borac protiv upala koji na najjednostavniji način podiže imunitet.

Redovna upotreba ovog čaja pomaže u čišćenju arterija od nakupljenih masnoća.

Ono što je najvažnije, ovaj zaboravljeni lek jača srce i vraća vitalnost celom organizmu.

Kako se priprema čaj od omotača luka?

Šaku suvih ljuski dobro operite, prelijte litrom vode i kuvajte desetak minuta.

Kada se tečnost ohladi, procedite je u staklenu flašu. Dovoljna je jedna manja šolja svakog jutra, pre doručka.

Ovo je jednostavan postupak koji svako može da izvede, a stomak ga odlično prihvata.

Čaj od ljuski luka možete čuvati u frižideru do tri dana.

Mali trik: Ako ne želite da pijete čist čaj, dodajte samo jednu kašiku ovog koncentrata u supu – to je sasvim dovoljno da popravite krvnu sliku.

Važno je samo da birate domaći, neprskani luk.

Spoljni slojevi povrća najviše upijaju hemikalije, pa je provereno poreklo ovde ključno za zdravlje.

Šta kaže nauka o čišćenju krvnih sudova

Savremena medicina odavno prepoznaje terapijsku vrednost biljnih fenola.

Kako navodi studija objavljena u časopisu „British Journal of Nutrition“, istraživanje o uticaju ekstrakta ljuske luka na krvni pritisak sugeriše da suplementacija ovim spojem značajno obara pritisak kod pacijenata sa hipertenzijom.

Svi ovi podaci potvrđuju da narodni recepti nisu samo „bapske priče“, već imaju ozbiljno opravdanje.

Ova ohlađena voda sa ljuskama je zapravo prirodni tretman koji čuva srce i usporava starenje krvnih sudova.

Zato i stručnjaci sve češće savetuju da se okrenemo prirodi i iskoristimo ono što već imamo u kuhinji.

Ovaj skromni kulinarski ostatak je najjednostavniji način da smanjite stres organizma i sačuvate vitalnost.

Moćan lek od lukovine za vašu kožu

Nije samo zdravlje na dobitku – ovaj besplatni dar prirode možete iskoristiti i za lepotu.

Ako ovaj blagi rastvor utrljate u koren dlake, podstaći ćete cirkulaciju i ubrzati rast kose.

Mnoge žene ga koriste i kao tonik za lice pre spavanja, jer kvercetin smiruje crvenilo i zateže kožu.

Kozmetička industrija godinama pokušava da iskopira ono što vi već imate u kuhinji, potpuno besplatno.

Zato sledeći put kada budete spremali ručak, sačuvajte te suve listove luka.

Čak i obična domaća supa dobija mnogo lepšu boju i bogatiji ukus ako u nju ubacite šaku čistih ljuski.

Pred kraj kuvanja ih samo izvadite rešetkastom kašikom.

Tako iskorišćene ljuske možete mirne savesti baciti u kompost, jer ste iz njih izvukli ono najbolje.

Da li i vi još uvek bacate ovo blago misleći da je samo običan otpad?

Koliko dugo smete da pijete čaj od omotača luka?

Napravite pauzu od nedelju dana nakon svakih mesec dana redovne konzumacije. Ovaj ritam sprečava preopterećenje želuca i održava optimalnu apsorpciju.

Da li ljuske crnog luka menjaju ukus kuvanim jelima?

Dodavanjem ljuski nećete osetiti jak ukus luka u tečnosti. Supa ili čaj dobijaju predivnu zlatnu boju i vrlo blagu aromu.

Koji luk ima najviše kvercetina za ovaj napitak?

Crveni luk nosi najvišu koncentraciju antioksidanata u svojim spoljnim omotačima. Obični žuti luk predstavlja odličnu zamenu ukoliko nemate crveni.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

