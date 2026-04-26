Ljuske od jaja bacate u smeće, a one tiho leče osteoporozu i bolove u kostima koji muče pola Srbije

Ljuske od jaja su pravi rudnik kalcijuma za vaše kosti. Probajte stari recept i osetite razliku već za mesec dana.

Ljuske od jaja završavaju u kanti za smeće u skoro svakom srpskom domaćinstvu.

A retki su oni koji znaju da se u njima se krije rešenje za jedan od najraširenijih problema kod nas, slabe kosti i nedostatak kalcijuma.

Osteoporoza i bolovi u zglobovima muče ogroman broj ljudi posle četrdesete, a apoteka je puna skupih dodataka.

Zašto su ljuske od jaja prirodni rudnik kalcijuma

Obična ljuska jajeta krije u sebi oko dva grama čistog kalcijuma. To je potpuno ista materija koju u apotekama plaćate kroz skupe tablete, ali uz jednu veliku prednost – naše telo ovaj kalcijum prepoznaje kao prirodnu hranu i mnogo ga lakše koristi.

Pored toga, u ljusci dobijate i magnezijum, cink i selen, minerale koji našoj trpezi često nedostaju.

Ako ne jedete dovoljno mlečnih proizvoda, ovaj zaboravljeni narodni trik je najjednostavniji i potpuno besplatan način da ojačate kosti i popunite rupe u ishrani.

Šta tačno mogu da izleče ljuske jaja

Kratak odgovor, slabe kosti, krhke nokte i osetljive zube. Prah od ljuski pomaže kod osteopenije i ranih faza osteoporoze, smiruje grčeve u nogama i jača zubnu gleđ.

Nije čarobni štapić, ali uz redovnu upotrebu razlika se vidi.

Kako pravilno pripremiti prah od ljuski jajeta

Ovo je deo gde većina ljudi pogreši. Sirove ljuske ne smete drobiti i jesti, jer mogu da nose salmonelu.

Postupak je jednostavan ali zahteva strpljenje.

Operite ljuske toplom vodom i sodom bikarbonom

Prokuvajte ih deset minuta u čistoj vodi

Sušite ih u rerni na 100 stepeni oko trideset minuta

Skinite belu opnu sa unutrašnje strane

Sameljite u mlinu za kafu dok ne dobijete fini prah

Čuvajte ga u staklenoj tegli sa poklopcem. Pola kafene kašičice dnevno je sasvim dovoljno za odraslu osobu.

Najbolji način da unesete kalcijum iz ljuski

Sam prah ima neutralan ukus, ali kreda u čaši vode nije baš primamljiva. Trik je da ga pomešate sa nekoliko kapi limunovog soka pre konzumacije.

Limunska kiselina pretvara kalcijum-karbonat u kalcijum-citrat, oblik koji se mnogo bolje upija u crevima.

Ovaj korak preskače većina ljudi koja pokuša ovaj kućni recept.

Možete ga umešati u jogurt, kašu od ovsa ili supu.

Izbegavajte kombinaciju sa kafom i crnim čajem u istom obroku, jer tanini smanjuju apsorpciju.

Ljuske jaja u ishrani daju najbolji efekat ujutru ili pre spavanja.

Da li su ljuske od jaja zaista bezbedne za jelo

Uz pravilnu termičku obradu, jesu. Studija o biodostupnosti kalcijuma iz prirodnih izvora, objavljena u časopisu „International Journal of Clinical Nutrition“, istraživanje o efektima praha od ljuske jajeta na gustinu kostiju kod žena u menopauzi pokazuje da ovaj prirodni izvor može pomoći u održavanju mineralne gustine.

Istraživanja ukazuju da je apsorpcija slična kao kod farmaceutskog kalcijum-karbonata.

Ko treba da bude oprezan

Osobe sa kamenom u bubregu, oštećenom funkcijom štitne žlezde ili one koje već piju visoke doze vitamina D treba prvo da se konsultuju sa lekarom.

Više od jedne kašičice dnevno nije bolje, već može da napravi suprotan efekat.

Da li vi već koristite ljuske od jaja u kući ili ih bacate svaki dan, napišite u komentarima šta vas je dosad sprečavalo da probate?

Da li ljuske od jaja mogu da zamene tablete kalcijuma

Mogu da ih dopune ili zamene kod blagih nedostataka, ali kod ozbiljne osteoporoze terapiju propisuje lekar.

Koliko dugo traje prah od ljuski jajeta

U suvoj staklenoj tegli i na tamnom mestu zadržava svojstva oko dva meseca bez problema.

Da li deca smeju da jedu prah od ljuske

Smeju, u maloj količini od četvrtine kašičice, ali samo uz odobrenje pedijatra i pravilnu pripremu.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com