Kardiolozi i onkolozi se slažu: Samo jedna porcija ove namirnice dnevno radi čuda za vaše zdravlje

Lubenica kao lek može zameniti mnoge skupe letnje suplemente, ali isključivo uz pravilno doziranje. Pročitajte meru za svoje zdravo srce.

Lubenica kao lek – to je ono što su naše bake instinktivno znale, a mi smo godinama bacali pare na skupe suplemente. Zaboravite na priče da je lubenica samo „zaslađena voda“. Istina je da domaće sorte, koje upravo pristižu na tezge, kriju neverovatan medicinski potencijal ispod zelene kore.

Jedna kriška od 300 grama dnevno dovoljna je da opusti krvne sudove. Kada je pojedete, vaše telo izdvaja aminokiselinu L-citrulin, koju bubrezi pretvaraju u L-arginin – ključni molekul za bolju cirkulaciju i zdravlje srca.

Ključ je u rutini: Ne prejedajte se odjednom! Manje količine unete svakog jutra prave dugoročnu razliku za vaš kardiovaskularni sistem. Prestanite da kupujete sintetičke vitamine – prava zaštita vas čeka na pijaci za svega par stotina dinara.

Zašto je lubenica efikasnija od paradajza za vaše srce?

Lubenica kao lek sadrži najviši nivo bioraspoloživog likopena među svim svežim namirnicama. Za razliku od paradajza koji traži toplotnu obradu za oslobađanje ovog antioksidansa, organizam apsorbuje likopen u lubenici direktno u krvotok tokom prvog sata varenja.

Najveći problem nije u samom voću, već u načinu na koji ga pripremamo u kući. Pored toga što ovakav pristup direktno čuva zdravlje srca, i savremena onkologija se sve više zanima za ovaj prirodni crveni pigment zbog zaštite ćelijske membrane.

Kako navodi istraživanje o uticaju suplementacije lubenicom na krvni pritisak objavljeno u medicinskom časopisu „American Journal of Hypertension“, ekstrakt ove sočne namirnice merljivo smanjuje pritisak u aorti.

Studija iz 2010. godine potvrđuje da se popravlja cirkulacija kod odraslih ljudi koji pate od početnog stadijuma hipertenzije. Medicinska istraživanja ukazuju da ova moćna letnja namirnica može pomoći u stabilizaciji pritiska, ali isključivo uz ozbiljnu svakodnevnu umerenost.

Ukoliko već redovno pijete prepisanu medicinsku terapiju, obavezno se konsultujte sa svojim lekarom pre bilo kakvog menjanja letnje ishrane.

Greška koja poništava svaki dobar efekat

Pojesti pola hladne lubenice iz frižidera za jedno subotnje popodne ne donosi ama baš nikakvo zdravlje. Takav nepromišljen potez samo izaziva nagli skok šećera u krvi. To stvara nepotreban stres za osetljivi pankreas i trenutno poništava svako korisno opuštanje krvnih sudova.

Tačna doza od 300 grama zapravo predstavlja samo jednu prosečnu krišku debljine dva prsta, tešku otprilike kao veća jabuka. Umesto da je jedete direktno sa leda, ostavite je petnaest minuta na sobnoj temperaturi na kuhinjskom stolu.

Hladnoća mehanički blokira potpunu želudačnu apsorpciju korisnih nutrijenata. Vaša lubenica za srce radi svoj pravi posao samo kada metabolizam ne mora da se bori sa stomačnim temperaturnim šokom.

Sada vam je mnogo jasnije zašto vrhunski stručnjaci izuzetno cene ovo povrće, iako ga mi svakodnevno posmatramo samo kao slatku voćnu poslasticu. Sve dokazane zdravstvene prednosti lubenice padaju u vodu ako izgubite meru.

Koliko kalorija ima 300 grama lubenice?

Ova tačna doza sadrži svega 90 kalorija i oko 18 grama prirodnog šećera, što se lako uklapa u svaki dnevni režim ishrane.

Da li semenke lubenice treba baciti?

Semenke su bogate magnezijumom i vlaknima, pa ih slobodno progutajte jer efikasno pomažu radu sistema za varenje tokom letnjih vrućina.

U koje doba dana je najbolje jesti lubenicu?

Najveću korist od citrulina dobićete ako je pojedete kao prepodnevnu užinu, kada je vašem krvotoku potrebna dodatna tečnost i kardiovaskularna podrška.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

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