Srbi ga piju svakog dana, a ne znaju da može biti opasan: Ko sme, a ko nikako ne sme da pije magnezijum?

Magnezijum opasnost vreba tamo gde najmanje očekujete. Proverite da li smete da ga pijete pre nego što otvorite sledeću kutiju.

Tri od četiri kutije magnezijuma u srpskim kuhinjama otvorene su bez ijednog razgovora sa lekarom. Tu počinje magnezijum opasnost o kojoj se ćuti, jer suplement koji se prodaje slobodno i dalje ostaje lek sa pravim kontraindikacijama.

Doza koja jednoj osobi smiruje grčeve u listovima, drugoj sa slabijim bubrezima može da podigne nivo magnezijuma u krvi do tačke kada srce počinje da kuca usporeno. Razlika nije u brendu, nego u tome ko je tableta progutao.

Kada je magnezijum stvarno potreban

Realna potreba postoji kod ljudi sa potvrđenim manjkom, najčešće posle dugog uzimanja diuretika, kod nekontrolisanog dijabetesa, posle obilnih proliva ili kod osoba koje godinama piju inhibitore protonske pumpe za želudac. Tu suplement zaista može pomoći, naročito u obliku citrata ili glicinata, koji se bolje apsorbuju od jeftinog oksida.

Sportisti koji se znoje po dva sata dnevno i žene u menopauzi sa nesanicom takođe spadaju u grupu kojoj dodatak ima smisla. Doza od oko 300 do 400 miligrama elementarnog magnezijuma dnevno smatra se gornjom granicom za odraslu osobu bez zdravstvenih problema.

Kome jedna tableta može da bude previše

Najveći problem nije doza, problem su bubrezi. Kada filtracija oslabi, magnezijum se ne izbacuje urinom kako treba i nakuplja se. Osobe sa hroničnom bubrežnom bolešću ne bi smele da uzimaju suplement bez nalaza i odobrenja nefrologa, čak ni one popularne „šumeće“ varijante iz apoteke.

Pažnju treba da obrate i ljudi sa pejsmejkerom, izrazito sporim pulsom ili blokom srca, jer višak magnezijuma dodatno usporava sprovođenje impulsa. Slično važi i za osobe sa mijastenijom gravis, kod kojih može da pogorša mišićnu slabost. Lista uključuje i one koji koriste određene antibiotike iz grupe tetraciklina i hinolona, gde magnezijum smanjuje apsorpciju leka i lek prestaje da radi posao.

Da li je magnezijum opasnost za zdrave odrasle osobe

Za zdravu odraslu osobu sa normalnom funkcijom bubrega, povremena tableta nije opasna, ali svakodnevno gutanje „za svaki slučaj“ jeste promašen pristup. Telo višak izbacuje, do trenutka kada više ne može.

Tipičan scenario nuspojava počinje blagim prolivom i mučninom, što mnogi pripišu hrani. Kod osetljivih osoba i većih doza javljaju se pad pritiska, crvenilo lica, pospanost i osećaj slabosti u rukama. Kako navodi pregledni rad objavljen u časopisu „Nutrients“, istraživanje o ulozi magnezijuma u zdravlju i bolesti upozorava da je toksičnost najčešća upravo kod ljudi sa oslabljenom bubrežnom funkcijom.

Zašto je oblik magnezijuma važniji od cene

Oksid magnezijuma je najjeftiniji i najslabije se apsorbuje, oko 4 odsto. Citrat se apsorbuje znatno bolje, ali kod nekih izaziva mek stolicu. Glicinat je nežan prema stomaku i pogodan za večernje uzimanje. Malat se često preporučuje kod hroničnog umora.

Šumeće tablete koje se rastvaraju u vodi često sadrže i visoke doze natrijuma, što je problem za osobe sa povišenim pritiskom. Pre kupovine treba okrenuti kutiju i pogledati koliko ima elementarnog magnezijuma, ne ukupne mase soli.

Ako pijete bilo koji lek za srce, pritisak, štitnu žlezdu ili antibiotik, razgovor sa lekarom pre prve tablete štedi i novac i bubrege. Koju ste grešku vi napravili sa magnezijumom, a tek kasnije shvatili da nije bila bezazlena?

Da li se magnezijum pije ujutru ili uveče

Uveče se češće preporučuje jer opušta mišiće i pomaže san, dok citrat ujutru može da olabavi stolicu. Vreme prilagodite cilju zbog kog ga uzimate.

Mogu li magnezijum i kalcijum zajedno

Mogu, ali bolje ih je razdvojiti za nekoliko sati jer se takmiče za apsorpciju u crevima. Idealno je jedan ujutru, drugi uveče.

Koliko dugo se sme piti magnezijum bez prekida

Kod zdravih osoba obično do tri meseca, pa pauza i kontrola nalaza. Hronično uzimanje bez provere bubrega nije preporučljivo.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

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