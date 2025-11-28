Male i jeftine, a čine čudo za zdravlje: Ove semenke su najbolja grickalica, naročito za muškarce

Jedite ove semenke svaki dan, sjajne su za zdravlje srca, prostate i imunitet

Ako postoji jedna grickalica koja diskretno radi za vaše zdravlje, to su semenke bundeve. Male su, ali su nutritivno snažnije nego što većina ljudi misli.

Osim što sadrže kalcijum, magnezijum, kalijum, cink, semenke su bogate i vitaminima A, B1, B2, B6, C, D, E, K.

Semenke bundeve bogate su i omega 3 i omega 6 esencijalnim masnim kiselinama. One povećavaju energiju organizma, regulišu nivo holesterola, poboljšavaju zdravlje reproduktivnih organa. Pored toga, obezbeđuju lep izgled kože i bolju funkciju centralnog nervnog sistema.

Evo kako vam mogu poboljšati zdravlje ako ih jedete svakodnevno:

Semenke bundeve pomažu kod stresa, sna i raspoloženja

Semenke bundeve izvrstan su izvor magnezijuma. Magnezijum pomaže kod opuštanja i obnavljanja sna održavajući zdrav nivo neurotransmitera koji smiruje telo i um, objašnjava nutricionistkinja Šarlot Martin. Semenke bundeve takođe sadrže triptofan, aminokiselinu koja pomaže pri spavanju.

Prepune su mikronutrijenata i antioksidansa

Magnezijum nije jedina hranjiva materija koju nude semenke bundeve. One su dobar izvor kalijuma, mangana, gvožđa, cinka i bakra, a jedna porcija može da obezbedi 14 do 42 posto dnevnog cilja za ove mikronutrijente. Ovi ključni vitamini i hranjive materije pomažu u svemu, od poboljšanja zdravlja kože i kostiju do proizvodnje energije zahvaljujući gvožđu i bakru. Cink podržava zdravlje vida i imunitet, a kalijum pomaže kardiovaskularnom zdravlju.

Izvrstan su izvor vlakana

Biljna vlakna u semenkama bundeve dolaze u kombinaciji s prehrambenim lignanima, koji pomažu smanjiti rizik od raka dojke i rasta raka prostate.

Obiluju dobrim mastima koje su zdrave za srce

Semenke bundeve dobar su izvor alfa-linoleinske kiseline, biljne, nezasićene omega-3 masti za koju je dokazano da može smanjiti rizik od srčanih bolest, kaže Martin. Vlakna u semenkama takođe mogu pomoći u snižavanju nivoa holesterola, krvnog pritiska i upale, a sve to igra važnu ulogu u zdravlju srca.

Snažno su oruđe za mušku plodnost

Semenke bundeve dobar su izvor cinka, ali cink je jako važan za zdravlje hormona, a posebno za muške hormone i zdravlje sperme.

Tako male, a tako moćne

Uključivanjem semenki bundeve u svakodnevnu ishranu ne dobijate samo ukusnu grickalicu – dobijate i mali, ali moćan nutritivni ritual koji utiče na energiju, san, srce, kožu i raspoloženje.

Jedna šaka dnevno je jednostavno, brzo i dostupno rešenje koje donosi vidljive rezultate.

