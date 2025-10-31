Malo pred spavanje pojedite ovo voće i uvek ćete imati san kao beba.

Večernji ritual pre spavanja često se smatra važnim delom dana koji može značajno uticati na kvalitet našeg sna. Umesto da se borite sa nesanicom, možete isprobati jednostavan trik: pojedite voće pre spavanja.

Dok mnogi ljudi pate od problema sa spavanjem, posebno tokom vrelih letnjih noći, stručnjaci savetuju jednostavan korak koji može napraviti veliku razliku. Nedostatak sna ne samo da može dovesti do zdravstvenih problema, već takođe utiče na našu mentalnu i fizičku sposobnost tokom dana.

Međutim, voće može biti vaš saveznik u borbi protiv nesanice.

Kivi za opuštanje

Kivi već godinama čini deo rutine pred spavanje za mnoge ljude. Nauka potvrđuje njegovu vrednost kao prirodnog pomagača za bolji san. Kivi je bogat serotoninom, antioksidansima, folatom i vitaminom B. Sve to može pomoći u lečenju poremećaja spavanja i uspostavljanju zdravog ritma spavanja.

Umesto da se borite s nesanicom, probajte uključiti kivi u svoju rutinu pre spavanja i osetite razliku u kvalitetu sna i opštem osećaju svežine kad se ujutru probudite.

Takođe, izbegavajte unos kofeina kasno popodne jer može ostati u telu i do deset sati, što može ometati vašu sposobnost da zaspite i održite dubok san.

Jedna studija je otkrila da je REM faza smanjena za 10,5 posto kod ljudi koji su intenzivno vežbali pre spavanja. To je vreme kada vaš mozak konsoliduje vaša sećanja, predaje stvari naučene tokom dana u dugoročno pamćenje, kao i vreme kada najživlje sanjate.

Tako da, ako vas muči nesanica, vežbajte ujutro ili tokom ranijeg popodneva.

