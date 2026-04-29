Čisti jetru, topi salo i smanjuje šećer: Ova biljka je pravo blago proleća, a mnogi misle da je korov

Žuti tepih po livadama većini smeta, a u stvari pred vama raste pravo prolećno blago. Maslačak lekovita biljka je koju travnjaci mrze, ali je jetra obožava.
Mnogi ga čupaju i bacaju, a istraživanja sugerišu da može pomoći kod masne jetre, viška kilograma i povišenog šećera u krvi.
Trik koji većina propusti sakriven je u korenu, a o tome malo niže.
Zašto je prolećni maslačak pravo blago, a ne korov
Listovi sadrže gorke materije, vitamine A, C i K, kalijum i inulin. Upravo te gorčine pokreću žuč i pomažu varenje masne hrane.
Kada jetra radi bolje, telo lakše razgrađuje masti i toksine.
Zato se maslačak za jetru i šećer godinama koristi u narodnoj medicini Balkana.
Mladi listovi beru se pre cvetanja, dok su nežni i blago gorki. Stariji listovi postaju previše oštri za salatu, ali odlični za čaj.
Šta tačno radi maslačak kao lek u organizmu
Maslačak lekovita biljka deluje kao prirodni diuretik i pojačava lučenje žuči. To znači manje zadržavanja vode, manje nadutosti i bolju digestiju.
Inulin iz korena hrani dobre bakterije u crevima i usporava skok šećera posle obroka.
Prema pregledu objavljenom u časopisu „Molecules“, istraživanje o farmakološkim efektima Taraxacum officinale ukazuje da ekstrakti maslačka pokazuju antiinflamatorno, hepatoprotektivno i antidijabetičko delovanje na životinjskim modelima.
Kako koristiti lekoviti maslačak u kuhinji
Najjednostavnije je napraviti salatu od mladih listova sa kuvanim jajetom, malo dimljene slanine i sirćeta.
Gorčina se ublažava ako listove kratko potopite u hladnu vodu sa malo soli.
- Čaj od listova: kašičica sušenih listova na šolju vrele vode, 8 minuta.
- Čaj od korena: prženi koren ima ukus blizak kafi, bez kofeina.
- Sirup od cvetova: poznat kao prolećni med, sjajan za grlo.
- Pesto: listovi, orasi, beli luk, maslinovo ulje, parče tvrdog sira.
Da li maslačak zaista topi salo
Maslačak ne topi salo sam od sebe.
On podstiče rad jetre i izbacivanje viška tečnosti, pa se stomak vizuelno smanjuje.
Uz manje šećera i šetnju, efekat na obim struka postaje vidljiv za par nedelja.
Maslačak protiv sala i visokog šećera, šta kaže praksa
Ljudi sa predijabetesom često prijavljuju stabilnije vrednosti šećera kada koren maslačka uvedu u jutarnju rutinu.
Inulin usporava varenje ugljenih hidrata, pa nema naglog skoka glukoze.
Koren je moćniji od listova kada je reč o metabolizmu.
Vadite ga pažljivo ašovom, perite četkicom i sušite na promaji. Tako čuva gorke principe koji rade posao.
Kome se maslačak ne preporučuje
Osobe sa kamenom u žučnim putevima, alergijom na glavočike i one koje piju lekove za pritisak ili razređivače krvi treba prvo da se konsultuju sa lekarom.
Trudnice i dojilje neka ga koriste samo povremeno i u maloj količini.
Berite dalje od puteva, njiva i mesta gde prolaze psi. Najbolji su zabačeni travnjaci i bašte bez prskanja.
A vi, da li maslačak čupate kao korov ili ga već stavljate u tanjir?
Kada je najbolje vreme za branje maslačka
Listovi se beru rano u proleće pre cvetanja, koren u jesen ili rano s proleća dok je biljka još snažna.
Može li se maslačak piti svaki dan
Može, do tri šolje čaja dnevno, u ciklusima od dve do tri nedelje uz pauzu od sedam dana.
Da li maslačak snižava šećer u krvi
Inulin iz korena usporava porast glukoze posle obroka, ali maslačak ne zamenjuje terapiju za dijabetes.
Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.
