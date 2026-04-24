1 kašika pre doručka „topi“ stomak i čisti jetru: Prolećno blago za povratak energije koju su vam godine uzele

Maslačak za jetru u jednoj kašiki pre doručka smanjuje nadutost i vraća energiju. Probajte narodni recept već sutra ujutru.

Budite se teški, a stomak vam je toliko nadut da vas farmerke stežu već od jutra? Upravo je maslačak za jetru ono zaboravljeno blago koje rešava taj osećaj, vraćajući snagu telu umornom od teške zime.

Naše bake su ga brale usput, znajući da ovaj ‘korov’ vredi više od svakog kupovnog leka, dok smo mi u večitoj jurnjavi na to potpuno zaboravili.

Zašto baš jetra trpi najviše posle zime

Maslačak za jetru: zaboravljeni prolećni saveznik

Zamislite svoju jetru kao zagušen sunđer – prosto je umorna od svih onih sarmi i prazničnih đakonija.

Zato vas muči onaj osećaj težine, podočnjaci i kilogrami koji se, uprkos svemu, samo lepe za stomak.

Spas je u biljci koja bukvalno ‘drma’ organizam i budi ga iz zimskog sna. Možda jeste gorka, ali baš ta gorčina je znak da se creva čiste, a šećer konačno vraća u normalu.

Istraživanja ukazuju da ekstrakti maslačka mogu podržati zdravlje jetre i smanjiti oksidativni stres.

U pregledu objavljenom u časopisu „International Journal of Molecular Sciences“, analiza hepatoprotektivnih svojstava maslačka pokazuje da sastojci biljke mogu umanjiti nakupljanje masti u ćelijama jetre.

Recept za magičnu kašiku koju pijete pre doručka

Recept je jednostavan, baš kako treba. Pripremite ga uveče, stoji u frižideru, a ujutru vas čeka spremno.

Jedna kašičica sušenog korena maslačka (ili dve kašike svežih listova)

Dva decilitra tople vode

Kašičica domaćeg meda

Sok od pola limuna

Par kapi maslinovog ulja hladno ceđenog

Prelijte koren vrelom vodom, poklopite i ostavite deset minuta.

Procedite, dodajte med, limun i ulje. Popijte jednu kašiku pre doručka, na prazan stomak, svakog jutra.

Ostatak čaja pijte tokom dana umesto kafe.

Kada možete očekivati prve rezultate

Već posle sedam dana redovne primene, većina ljudi primeti da je stomak manje nadut i da jutarnja tromost popušta.

Detoks creva na proleće ne dešava se preko noći, ali promenu osetite brzo. Posle dve nedelje, koža deluje svežije, a varenje radi kao sat.

Kako maslačak deluje na jetru

Maslačak podstiče lučenje žuči, pomaže razgradnju masti i olakšava jetri uklanjanje toksina. Deluje kao blagi diuretik i podržava prirodnu detoksikaciju organizma.

Kome maslačkov koren nije preporučen

Ako uzimate lekove za pritisak, diuretike ili imate kamen u žuči, obavezno se posavetujte sa lekarom. Trudnice i dojilje neka preskoče ovaj napitak.

Svi ostali mogu slobodno da krenu, uz jedan uslov. Pijte dovoljno vode tokom dana, inače čišćenje neće imati efekta.

Može li se maslačak brati u dvorištu

Može, ali samo sa livada udaljenih od puteva i tretiranih površina. Birajte mlade listove pre cvetanja, tada su najmanje gorki.

Koliko dugo se pije napitak od maslačka

Preporučuje se kura od tri do četiri nedelje, pa pauza od mesec dana. Duža upotreba nije potrebna za prolećno čišćenje.

Da li maslačak zaista pomaže kod mršavljenja

Sam po sebi ne topi masti, ali smanjuje zadržavanje vode i poboljšava varenje. Rezultati su vidljivi uz uravnoteženu ishranu.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com