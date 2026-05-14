Maslinovo ili kokosovo ulje? Nutricionisti otkrili koje je bolje za zdravlje srca

U direktnom izboru između ova dva ulja mnogi imaju dilemu, maslinovo ili kokosovo ulje. Stručnjaci izneli svoje mišljenje.

Kokosovo ulje godinama ima status nedodirljive „superhrane“. Stručnjaci, međutim, tvrde da maslinovo ulje ima više koristi kada je u pitanju zdravlje srca. Maslinovo ili kokosovo ulje? U direktnoj borbi između ova dva popularna ulja, kojem dati prednost?

Nutricionistkinja Kejt Paton objašnjava ključne razlike i daje jasan odgovor.

Maslinovo ulje ima prednost jer je bogato nezasićenim mastima korisnim za srce, dok kokosovo ulje sadrži uglavnom zasićene masti koje povećavaju LDL holesterol.

Maslinovo i kokosovo ulje na prvi pogled izgledaju slično: obe vrste imaju oko 120 kalorija i 14 grama masti po kašiki. Ključna razlika je kvalitet tih masti. Maslinovo ulje sadrži pretežno nezasićene, takozvane „dobre“ masti, zbog čega je temelj mediteranske ishrane. Kokosovo ulje bogato zasićenim mastima, koje u velikim količinama mogu podići „loš“ LDL holesterol i povećati rizik od kardiovaskularnih bolesti.

Da li je ulje zdravo ili nije?

Nezasićene masti su povezane sa zaštitom od upala, snižavanjem LDL holesterola i snižavanjem krvnog pritiska. Preporučuje se da ih ima što više u ishrani u poređenju sa zasićenim mastima, piše Klivlendska klinika.

Stručnjaci savetuju da ukupan unos masti treba da bude oko 25 do 35 procenata dnevnog energetskog unosa. Zasićene masti ne bi trebalo da prelaze 10 procenata kalorija, odnosno oko 22 grama dnevno na dijeti od 2.000 kcal. Kod ljudi sa visokim holesterolom još manje (oko 13 grama).

Važno je svakako razmotriti način upotrebe ulja. Ekstra devičansko maslinovo ulje sadrži više antioksidanata od rafinisanog maslinovog ulja i najbolji je izbor za prelive, umake i marinade, dok rafinisano maslinovo ulje ima neutralniji ukus i praktično je za svakodnevno kuvanje.

Nerafinisano, devičansko, kokosovo ulje ima jači ukus i više antioksidanata, dok rafinisano ima blaži ukus i pogodnije je za kuvanje na višim temperaturama. Prilikom izbora ulja, potrebno je uravnotežiti ukus, kulinarsku namenu i nutritivni profil: kvalitetno ulje istovremeno štiti srce i čini jela ukusnijim.

Prema nutritivnom profilu i preporukama stručnjaka, maslinovo ulje sadrži manje zasićenih masti koje podižu holesterol, bolje je pogodno za svakodnevno kuvanje i deo je ishrane koja se smatra zaštitnom za srce.

Američka nutricionistkinja Kejt Paton ističe da u „dvoboju“ između kokosovog i maslinovog ulja, maslinovo ulje svaki put pobeđuje.

Maslinovo ili kokosovo, bez obzira na to koje ulje koristite, važno je da ne preterujete. Mnoge druge namirnice koje jedete takođe sadrže masti. Zbog toga je važno ograničiti ukupnu količinu ulja koju konzumirate.

„Čak i zdravija ulja poput maslinovog ulja mogu se brzo nakupiti u telu“, podseća nas Paton.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com