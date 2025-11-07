Maslinovo ulje je eliksir, samo gutljaj na prazan stomak svako jutro i creva će vam raditi kao sat!

Maslinovo ulje i limun su svaki za sebe jako zdravi, ali u kombinaciji čine univerzalni lek protiv svakakvih tegoba, a uopšteno čine čuda za organizam i preventivu bolesti. Zajedno ove dve namirnice čine protivupalnu bombu koju bi trebalo konzumirati svakog dana.
Maslinovo ulje je najbolje sredstvo prevencije za zdravu jetru je njeno svakodnevno čišćenje – ovo je najbolji način da pomognete svom zdravlju, ali i izgledu. „Koktel“ maslinovog ulja i limuna možete pripremati ceo život, jer su oba sastojka uobičajena svakodnevna hrana.
Posle prvog meseca osetićete promene.
Vaš izgled će se poboljšati, tamni krugovi ispod očiju će nestati, ten će postati svežiji, a izgled će se podmladiti. Creva će raditi kao sat, zaboravićete na zatvor i probleme sa varenjem. Osećaćete se zdravo sa mnogo više energije.
Maslinovo ulje, kao nijedan drugi proizvod, pomaže u otvaranju kanala jetre i žučne kese. Žuč je aktivna u procesu varenja i ubrzava rad vaših creva.
Limun i brusnica imaju isti efekat na varenje. Korisna svojstva limuna su svima dobro poznata. Prvo, limun je odličan izvor vitamina C. Drugo, efikasno čisti krvne sudove od naslaga holesterola i doprinosi čišćenju jetre.
Maslinovo ulje kao preparat za negu kože
Same masline sadrže brojne aktivne fitonutrijente, poput polifenola i flavonoida, koji imaju protuupalna svojstva. Zahvaljujući njima smanjuju se simptomi astme, artritisa i reume, dok ulje svako jelo čini ukusnim. Postoje i situacije u kojima nije najbolji izbor.
Verovatno ste čuli da je maslinovo ulje dobro za problematičnu kožu, da je neguje i hrani. Međutim, njegova upotreba može da dovede do pucanja kože i pogoršanju stanja kože. Ukoliko imate kožu sklonu pojavi akni, vodite račina, jer će ono samo pogoršati situaciju.
