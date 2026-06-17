Masna jetra ne nastaje od slanine i jaja, već od jednog sastojka koji jedete svaki dan a da to i ne primetite

Masna jetra od šećera, ne od jaja i slanine, krije se iza vašeg stomaka i akni. Pročitajte šta zaista podiže holesterol i kako to zaustaviti.

Masna jetra od šećera nastaje dok vi i dalje krivite slaninu i jaja. To je promašaj koji košta zdravlje miliona ljudi. Strah od žumanca naterao je mnoge da izbace zdrave masti, a problem je sve vreme bio na drugoj strani tanjira. Krivac je beli prah koji jedete svaki dan, a da o tome i ne razmišljate.

Nutricionista Predrag Nenadić, dugogodišnji predsednik Udruženja nutricionista i autor više stručnih knjiga o ishrani, godinama ponavlja istu poruku. Jetra višak šećera pretvara u mast, a ne mast iz hrane.

Zašto masna jetra od šećera, a ne od masnoće

Holin, vitamin koji obilno postoji u jajima, slanini i mesu, raspoređuje holesterol i ne dozvoljava mu da se taloži u jetri. Kada izbacite te namirnice iz straha, ostanete bez holina. Tada se mast zaglavi tamo gde ne treba. Tako nastaje nealkoholna masna jetra, stanje koje nema veze sa alkoholom, a sve veze sa pekarom i gaziranim pićem.

Posledice se vide na koži pre nego na analizama. Akne, perut, ljuštenje noktiju i svrab tela često su znak da jetra ne stiže da očisti organizam od otrova.

Šta je zapravo nealkoholna masna jetra?

To je nakupljanje masti u ćelijama jetre kod osobe koja ne pije alkohol. Glavni pokretač je višak šećera, naročito industrijske fruktoze, koju jetra brzo pretvara u masne naslage i trigliceride.

Trigliceridi rastu od hleba, ne od svinjetine

Ako vam je nalaz triglicerida loš, pogledajte koliko jedete peciva, belog brašna i voćnih sokova. Tu je koren problema, ne u parčetu mesa. Industrijska fruktoza, takozvani glukozno-fruktozni sirup, pravi se od kukuruza i ubacuje se u sokove, keks i grickalice. Daje slatkoću proizvodu, a salo vašem telu.

Reč je o vezi koju nauka dobro poznaje. Prema radu autora Tomasa Jensena objavljenom u časopisu „Journal of Hepatology“, istraživanje o fruktozi kao pokretaču nealkoholne masne jetre pokazuje da prekomeran unos šećera može podstaći nakupljanje masti i porast triglicerida. To je ista fruktoza koja se krije u proizvodima sa natpisom „voćni šećer“.

Nije svaka fruktoza ista

Fruktoza iz cele jabuke i fruktoza iz sirupa imaju istu hemijsku strukturu, ali se ne ponašaju isto. Voće dolazi sa vlaknima i vodom koji usporavaju razgradnju. Sirup iz fabrike udara pravo u jetru. Zato voće nije neprijatelj, a sok iz tetrapaka jeste.

Kako očistiti jetru bez skupih sokova

Zaboravite kupovne napitke za detoksikaciju. Na njima piše fruktoza, a baš ona podiže trigliceride i holesterol. Jetra voli jednostavne stvari, pa krenite od ovoga:

Pijte mnogo vode, jer dehidrirana jetra ne može da radi svoj posao

Unosite rastvorljiva i nerastvorljiva biljna vlakna svakog dana

Vratite gorke namirnice: maslačak, koren čička i lincuru

Jedite zdrave masti: domaću mast, maslinovo ulje, lososa i skušu

Izbacite rafinisane ugljene hidrate i veštačke šećere

Dobar holesterol nije neprijatelj. Iz njega telo pravi hormone i gradi ćelijske opne. Problem je samo višak lošeg, LDL holesterola, a njega ne dobijate od žumanca nego od fabričkog šećera.

Koliko ste puta odbili jaja za doručak, a posle popili dva slatka soka bez razmišljanja? Napišite u komentarima šta ćete prvo izbaciti iz frižidera.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

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