Namirnica od 50 dinara koja „struže“ masnoće sa jetre: Jedite je 3 puta nedeljno i preporodićete organizam

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Masnoće sa jetre lakše idu uz belu rotkvu od 50 dinara. Jedite je tri puta nedeljno i pomozite organizmu da prodiše. Saznajte tačan način.

Veza košta bukvalno sitniš, a ta ista bela rotkva pomaže da se masnoće sa jetre lakše i brže otope.

Sve što je potrebno jeste da uđe u jelovnik tri puta nedeljno. Zvuči previše jednostavno za nešto što košta bukvalno sitniš.

Upravo tu većina ljudi napravi grešku. Narendaju je u salatu jednom mesečno i čekaju čudo preko noći.

Bela rotkva nije čarobni lek koji briše sve loše navike, ali jeste jeftin, moćan saveznik kojeg na pijaci najčešće preskačemo.

Zašto baš bela rotkva pomaže kod masne jetre

Korenasto belo povrće sa pijace nosi specifična gorkasta jedinjenja koja podstiču lučenje žuči i ubrzavaju varenje masti.

Masna jetra ne voli kada stvari stagniraju, ona traži da se masnoće pokrenu. Bela rotkva tu radi kao blagi, prirodni pokretač.

Ona telu daje obilje vlakana i vode, a skoro nimalo kalorija.

Svega 16 kalorija nalazi se u sto grama ovog povrća, pa je bez ikakve griže savesti možete jesti čak i kasno uveče.

Koliko rotkve i kako je jesti tri puta nedeljno

Pola srednje rotkve narendajte u salatu, pa dodajte kašiku maslinovog ulja i malo svežeg limunovog soka.

Tri puta nedeljno je sasvim dovoljna i realna mera, jer nema potrebe da je jedete svaki dan do mučnine.

Sirova rotkva čuva najviše korisnih sastojaka, dok je kuvana znatno blaža za stomak koji se buni.

Ako imate osetljiv želudac, obavezno krenite od manje količine i pratite kako vam telo reaguje.

Šta zaista znači da rotkva „struže“ naslage masti na jetri

Niko sunđerom ne briše salo oko organa, to treba reći potpuno otvoreno. Bela rotkva radi na drugi način.

Njena moćna vlakna vezuju deo masti u crevima i uspešno usporavaju nagli skok šećera nakon obroka.

Manje skokova šećera u krvi automatski znači i manje novog sala koje jetra pakuje i skladišti.

Naravno, promena se vidi tek kada smanjite beli hleb i slatkiše, jer samo povrće ne može samo od sebe da napravi čudo.

Pregled fitohemije rotkve, objavljen u časopisu „Nutrients“, istraživanje o jedinjenjima rotkve i zaštiti jetre navodi da neki sastojci mogu da podrže metabolizam masti. Reč je o podršci, ne o čarobnom rešenju.

Najveća greška sa rotkvom u tanjiru

Suplementi tu ne pomažu mnogo. Problem nije rotkva, problem je ono pored nje. Narendate je, pa je zalijete majonezom i kobasicom, i efekat ode.

Belu rotkvu spajajte sa povrćem i pirinčem, ne sa prženim mesom svaki put. Tako vlakna rade, a vi ne sabotirate sami sebe.

Kada rotkva nije dovoljna i kada treba kod lekara

Ako vam je lekar već rekao da imate masnu jetru ili povišen šećer, rotkva je dodatak, a ne zamena za terapiju.

Pre većih promena u ishrani proverite stanje sa svojim lekarom, naročito uz lekove. Bela rotkva ostaje pametan, jeftin izbor, ali zdravlje jetre gradi cela nedelja, ne jedan tanjir.

Koliko brzo se vide rezultati

Nedelja ili dve nisu dovoljne za priču o salu oko jetre. Realno, posle mesec dana redovne ishrane sa manje šećera osetićete lakše varenje i manji nadut stomak. Bela rotkva tu pomaže, ali zajedno sa šetnjom i vodom, ne kao jedini junak priče.

Da li bela rotkva može da očisti masnoće sa jetre?

Ne čisti je doslovno, ali vlaknima i jedinjenjima podržava varenje masti i može pomoći jetri uz zdravu ishranu

Koliko puta nedeljno jesti belu rotkvu?

Tri puta nedeljno je dobra mera, najbolje sirovu u salati, kako bi vlakna i jedinjenja ostala sačuvana

Da li je rotkva dobra za masnu jetru?

Može da bude koristan dodatak ishrani kod masne jetre, ali ne zamenjuje savet lekara ni propisanu terapiju

A vi, kako jedete belu rotkvu, samo u salati ili imate neki svoj trik koji drugi ne znaju?

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

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