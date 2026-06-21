Mate čaj budi kao kafa, ali bez nervoze i nesanice, a Argentinci ga piju iz iste šolje i zovu ga piće bogova

Mate čaj budi kao kafa, ali ne izaziva nervozu ni nesanicu. Probajte ga umesto jutarnje kafe i osetite razliku već prve nedelje.

Mate čaj budi vas slično kao kafa, ali bez drhtavih ruku i besane noći. To je cela poenta zbog koje je Južna Amerika luda za njim vekovima. Snaga kafe, smirenost čaja i nešto od euforije čokolade, sve u jednoj šolji. Zato ga domaći zovu piće bogova, a evropski doseljenici su mu dali nadimak zeleno zlato.

Zašto ne izaziva nervozu, a mate čaj budi kao kafa

Listovi biljke Ilex paraguariensis sadrže do 1,5 odsto kofeina. Ali kofein iz mate napitka deluje blaže i ravnomernije. Retko remeti san i ne ostavlja onaj nervozni trzaj koji kafa zna da napravi oko podneva.

Energija dolazi postepeno i traje duže. Sportisti ga koriste pre treninga, a dobro pomaže i ljudima koji se bore sa hroničnim umorom. Probate li ga nedelju dana umesto druge jutarnje kafe, osetićete da je buđenje mirnije.

Šta je tačno mate čaj

Yerba mate je čaj od listova žbuna koji raste divlje u šumama Paragvaja, Brazila, Urugvaja i Argentine. Biljka naraste i do šest metara, cveta od oktobra do decembra, a plodovi su sitne crvene bobice. Listovi su tvrdi, gotovo kožni, i upravo oni nose svu snagu napitka.

Šest razloga zbog kojih ga vredi probati

Paragvajski čaj nije samo budilnik. Po sadržaju antioksidanasa nadmašuje čak i zeleni čaj, a uz to nosi gust spisak vitamina i minerala.

Vitamini i minerali : sadrži oko 27 odsto više vitamina od zelenog čaja, među njima A, C, E, grupu B, kao i gvožđe, kalcijum, magnezijum i selen

: sadrži oko 27 odsto više vitamina od zelenog čaja, među njima A, C, E, grupu B, kao i gvožđe, kalcijum, magnezijum i selen Jače kosti: u istraživanju na ženama u menopauzi, one koje su redovno pile mate imale su oko 10 odsto veću gustinu kostiju, čak i bez vežbanja

Borba protiv ćelija raka: u epruveti, dodavanjem ekstrakta ljudskim ćelijama raka debelog creva, te ćelije počinju da se samouništavaju

Podrška srcu: opušta krvne sudove i pomaže boljem protoku krvi

Manje stresa: smiruje napetost u mišićima i ublažava umor

Brži metabolizam: tradicionalno smiruje varenje i drži apetit pod kontrolom

Da li mate čaj zaista čuva srce

Da. Yerba mate opušta krvne sudove, smiruje upalu i pomaže regulaciji pritiska, što rasterećuje srce i poboljšava cirkulaciju.

Ovo nisu samo narodne priče. U studiji objavljenoj u časopisu „Brazilian Journal of Medical and Biological Research“, istraživanje o uticaju mate čaja na srce kod žena u menopauzi pokazalo je da su one koje su pile više od litar dnevno ređe imale koronarnu bolest, povišen pritisak i poremećen holesterol. Naravno, kofein traži meru, pa ako imate srčane tegobe, pijte ga umereno.

Kako se pravi mate čaj na argentinski način

U Argentini ga pije čak 92 odsto ljudi, a ispijanje ima pravila kao japanska čajna ceremonija. Tradicija kaže da samo jedna osoba sprema napitak i nudi ga ostalima iz iste posude, tikvice koja se zove mate, kroz metalnu cevčicu bombilju.

Posudu napunite suvim listovima do dve trećine, nakratko je nagnite da se prah slegne, pa prelijte toplom vodom koja nije ključala, oko 75 stepeni. Sačekajte da listovi nabubre, dodajte bombilju i dolivajte vodu. Postoji i latinoamerička poslovica: da nema mate čaja, svaki čaj bi bio dobar.

Da li biste zamenili jutarnju kafu šoljom mate čaja, ili vam je ritual ispijanja iz iste posude previše neobičan? Napišite nam u komentarima.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

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