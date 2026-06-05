Ubija ćelije raka i čuva srce: Ovaj napitak zovu „piće Bogova“, evo i kako se pravi (video)

Otkrijte zašto Mate čaj zovu „piće Bogova“. Saznajte kako ovaj napitak čuva zdravlje srca, pomaže u borbi protiv kancera i kako se priprema.

Mate čaj mnogi s pravom zovu „pićem Bogova“, jer malo koji prirodni napitak ima tako snažnu moć da okrepi telo i sačuva zdravlje.

Dok nauka tek sada potvrđuje ono što stari narodi znaju vekovima – da ovaj čaj ubija ćelije raka i čuva srce – mi smo istražili zbog čega je postao pravi hit u svetu prirodne medicine.

Spremite se da otkrijete jednostavnu tajnu pripreme ovog moćnog eliksira koji lako može postati vaš omiljeni dnevni ritual za bolje zdravlje.

Zašto ga zovu „pićem bogova“ i „zelenim zlatom“

Zbog njegovog neverovatnog dejstva na organizam, narodi Južne Amerike ga odavno zovu „pićem bogova“, dok su ga evropski doseljenici, prepoznavši njegovu pravu vrednost, nazvali „zeleno zlato“.

Sama biljka Yerba Mate raste kao žbun ili niže drvo koje dostiže visinu do šest metara, zbog čega je u narodu poznato i kao small tree (malo drvo).

Iako je nama poznat pod nazivom Mate, to ime zapravo vodi poreklo od francuske reči maté, dok se u svetu često mogu čuti i nazivi paragvajski ili brazilski čaj.

Bolji od kafe: Podiže energiju, a ne šteti telu

Ova biljka raste samostalno i divlje u šumama Paragvaja, Brazila, Urugvaja i Argentine.

Listovi ovog žbuna izgledaju kao da su kožni i sadrže i do 1,5 odsto kofeina. Biljka cveta od oktobra do decembra, a njeni plodovi su u vidu crvenih bobica.

Čaj odlično deluje na pojačanje imuniteta i metabolizma. On je veći antioksidant čak i od zelenog čaja i nema nikakvih nuspojava kao prilikom konzumiranja kafe i čaja sa kofeinom, a uz to i podiže energiju.

– Mate čaj dovodi do buđenja slično kao kafa, ali bez neželjenih efekata kafe. Retko ometa san i ne izaziva nervozu koju kofein ponekad stvara.

Koriste ga i sportisti da poboljšaju fizičke aktivnosti. Korisno je za osobe koje pate od mentalnog, fizičkog ili od sindroma hroničnog umora – navodi portal Bebrainfit.

Šest moćnih razloga zbog kojih ga zovu „pićem Bogova“

1. Idealan odnos vitamina i minerala

Biljka Mate sadrži 27 odsto više vitamina nego zeleni čaj, uključujući vitamine A, C, E, B1, B2, niacin (B3), B5, B kompleks, kalcijum, gvožđe, kalijum, mangan, selen, magnezijum, fosfor, karoten, esencijalne masne kiseline, hlorofil, antioksidanse i još mnogo toga zbog čega i opravdava svoj bogovski naziv.

2. Jača kosti

Ispijanje ovog čaja povećava gustinu kostiju, čak i kod ljudi koji ne vežbaju.

Studija je sprovedena na ženama koje su u postmenopauzi, budući da su one najviše izložene riziku od osteoporoze. Zaključak koji je izveden je da su žene koje su redovno pile Mate čaj imale oko 10 odsto veću gustinu kostiju od žena koje ga nisu koristile.

3. Ubija ćelije raka debelog creva

Mate čaj sadrži nekoliko poznatih antikancerogenih jedinjenja. Kada se ovaj čaj doda ljudskim ćelijama raka debelog creva u epruveti, ćelije raka se samouništavaju – navodi se u istraživanju.

4. Dobar je za srce

Ovo piće je korisno za srčana oboljenja, reguliše nepravilan rad srca i krvni pritisak.

Njegova antiupalna i antioksidativna svojstva štite srce i kardiovaskularni sistem. On opušta krvne sudove omogućavajući bolji protok krvi, a time i bolju cirkulaciju.

5. Smanjuje stres

Mate osvežava organizam, smanjuje umor i napetost mišića i ublažava stres.

Koristi se za jačanje otpornosti organizma u borbi protiv prehlada, podmlađuje telo i povećava lekovitost drugih biljaka ukoliko se uzima zajedno sa njima.

6. Ubrzava metabolizam

Tradicionalno se koristi kod poremećaja sistema za varenje, kontroliše apetit i čisti organizam, što može često da dovede do gubitka neželjenih kilograma.

U latinoameričkim zemljama postoji poslovica koja kaže:

– Da nema Mate čaja, svaki čaj bi bio dobar –

Način pripreme Mate čaja

Yerba Mate čaj ima kulturu poput japanskog ispijanja čaja. On je zvanično piće Argentine, gde ga koristi čak 92 odsto ljudi.

Tradicija nalaže da samo jedna osoba priprema čaj i nudi ostalima.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

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